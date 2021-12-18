О подарках детям на Новогодние праздники, манипуляциях, требованиях и вообще.

Подарок или Дар? В книжке "Маленький Санта" есть прекрасные размышления о том, что в слове подарок есть частичка -ДАР. И, возможно, одна из наших задач, помочь ребенку со временем научиться различать – подарок – то, что очень хочется, но скоро, как и многие подарки, лежащие в детской комнате, забудется, а Дар – то, что мы будем хранить в памяти. И Дары не всегда можно потрогать.

В семье может быть "журнал подарков" - тетрадь, разделённая на главы. Часть мамина, папина и каждого из детей. В этот журнал записываются желания. Важно, чтобы родители тоже записывали то, что они бы хотели. Из этого журнала можно "просто так" выбрать подарок без повода. Можно вместе с ребёнком откладывать деньги на более дорогой. Этот журнал очень облегчает задачу в поисках подарков и детям, и взрослым. Основная задача этого журнала – дать ребенку ощущение – мое желание услышано, "ему есть место", а еще – показать ребенку, что у родителей тоже есть свои желания ("свое место")

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Пожалуйста, не нужно лишать ребенка подарка из-за плохого поведения, не нужно манипулировать – говоря, что свНиколай или Дед Мороз видит твои шалости и принесет уголек или лозу. Привычка "заслуживать что-то своей хорошестью" - коварна. А после того, как ребенок дождется подарка, у него может произойти "откат" - такая себе компенсация в еще большие шалости и вредность.

Атмосфера праздника – "противотревожное и стабилизирующее "лекарство". Нам важно поддерживать все традиции, все ритуалы, чтобы удержать ощущение стабильности. Нужно ли праздновать Новый Год и вообще праздновать, когда рядом происходит что-то сложное или трагическое? ДА – это наш выбор Жизни. Можно, встречая Новый Год – представить, что мы разделяем этот праздник с тем, кто нам дорог. В самые сложные времена важно сохранять контакт с Жизненностью. Новый Год должен прийти по расписанию.

Мы помним, что если мы предоставляем Ребенку выбор подарков в магазине - этот выбор может быть из 2-3 игрушек. Выбор из большего количества игрушек спровоцирует растерянность и истерику.

Когда ребенок просит у свНиколая или Деда Мороза что-то огромное и нереальное - мы можем сказать, что к любому подарку важно быть готовым. И иногда мы получаем то, что в нас "не вмещается". Как проглотить целый торт, который очень хотелось съесть. Но мы его не сможем переварить. А некоторых подарков нужно дождаться в своё время.

Мы вместе с одной из семей в прошлом году формулировали ответ от эльфов Деда Мороза на письмо с просьбой - вернуть умершую бабушку. Писали о том, что есть вещи, которые не под силу даже волшебству. И это, действительно, очень грустно. Но самое большое волшебство в том, что бабушкина Любовь живет в этом мальчике. И каждой снежинкой, которая обязательно в этом году появится или каждым облаком или звездой, бабушка будет ему улыбаться. И если бы бабушка могла ему сейчас сказать - она бы обязательно сказала, как любит его и как им всегда гордится)

Мы же помним, что ребенок не сможет оценить – "большой" подарок (по размеру и цене) или "маленький" – он "оценит" по своему ощущению, вкладу в ожидание, по атмосфере получения подарка. Самая маленькая штуковина может быть дороже самого дорогого подарка. Когда мы готовим подарки, важно, чтобы мы, отдавая ребенку самое ценное и лучшее, не жертвовали собой. Важно, чтобы мы сами потом не разочаровались, ожидая его ответной реакции. И не ловили себя на мысли "ну я же для него...".

Варианты ответов на детские и недетские вопросы о подарках:

- "Мама, если свНиколай принёс N подарков больше, чем мне - получается, что он N больше любит?"

- Подарок - это сила. И в самый маленький предмет может быть вложена очень большая сила. Ты мне подарила рисунок, а папа - большой утюг-парогенератор. Твой рисунок - маленький, а любви в нем очень много, точно не меньше, чем в утюге.

- Дед Мороз же волшебный, значит, он может принести, что угодно, даже то, что вы мне купить не можете.

- Волшебство - мудрое и доброе. И не даёт нам больше того, что мы готовы, на самом деле, принять. волшебство - это не только про то, что "я хочу", а и про то, чтобы дать человеку то, что ему действительно важно и нужно, и то, что принесёт радость и пользу не только в этот момент, а надолго. И любые волшебники, как и люди, заботятся не только о том, чтобы просто сделать подарок, а и о том, чтобы подарок был именно для этого ребенка своевременным и не повредил ему.

- И важно дождаться своего подарка. Иногда на это уходят годы. Я верю, что наши подарки, как и "наши" друзья, и все наше - нас находят.

- Я хочу котика-собаку-лошадку-тигра

- подарок и волшебство не должно никому приносить вреда и всегда заботится обо всех. Думаю, мы все сейчас не готовы к заботе о ещё одном существе.

- Я хочу, чтоб у меня было такое же, как у N

- Ты хочешь такую игрушку, как у N или хочешь быть такой, как N? В каждом из нас есть особая ценность. И у каждого есть особый дар. Когда мы хотим быть, "как другой" - мы теряем свою особенность. Помнишь, мы говорили, что у каждого есть супер-сила? В чем твоя супер-сила? А моя? А у N? игрушка сделает тебя похожей ненадолго на N. Но внутри вы все равно будете отличаться. А если ты станешь во всем подражать N - мне будет жаль видеть, что ты теряешь свою суперсилу.... А игрушкой ты можешь попросить поиграть или мы можем записать в журнал подарков.

- если мне Дед Мороз этого не принесет, я не буду в него верить.

- Волшебство и добрые силы, как и люди, не принимает шантаж и манипуляции. Тебе ведь не нужно доказывать свою любовь к нам, мы в неё верим. Верить или нет - это твой выбор. Я верю в то, что меня любят и заботятся, верю в волшебство любви и жизни - не требую доказательств.

А давай подумаем, для кого мы можем стать в этом году проводниками чуда? Кого мы с тобой можем порадовать.

Наверное, не существует абсолютно универсальных ответов, да и невозможно предугадать все и подготовиться ко всему.

Пусть наша мудрость и любовь станут для нас проводниками к чуду. Ведь все важные и своевременные слова рождаются как раз из нашей любви и мудрости