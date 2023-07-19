Как вы справляетесь с проблемами: простой тест покажет уровень стрессоустойчивости

Наша жизнь полна проблем и тревог, поэтому стрессоустойчивость становится очень важным качеством. Но как ее определить? Тем более самостоятельно – без помощи психолога.

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OBOZREVATEL узнал о простом визуальном тесте, который может помочь с этим. Все, что понадобится, это выбрать одну из трех птичек, изображенных на картинке. (Чтобы посмотреть изображение, долистайте новость до конца)

Чтобы воспользоваться тестом, внимательно посмотрите на картинку. Выберите одну из трех птичек, изображение которой нравится вам больше всего. Для удобства они пронумерованы. Не думайте слишком долго, выбирайте интуитивно. Далее перейдите к описанию выбранной птицы.

Важно: ответы на этот тест приблизительны и не могут служить основанием для полноценной психологической диагностики. Однако они могут дать определенное представление о чертах вашего характера.

Птичка №1

Вы часто не торопитесь с решением своих проблем. Вам больше нравится тщательно и терпеливо разбирать ситуацию, а не принимать быстрые и часто иррациональные решения. Хотя этот подход может помочь принять взвешенное решение, он не всегда может работать в вашу пользу. Ведь иногда возникает необходимость действовать немедленно.

Птичка №2

Вы хорошо умеете решать проблемы и знаете об этой своей способности. Вы уверены, что быстрые решения могут быть эффективными. Иногда даже эффективнее хорошо обдуманных и согласованных с компетентными людьми. Ваш подход помогает преодолевать большие проблемы, прежде чем они станут действительно серьезными. Но иногда вашим решениям не хватает глубины и они содержат просчеты.

Птичка №3

Вы склонны рисковать и искать творческие решения, когда сталкиваетесь с проблемами. Вы часто предлагаете такие решения, до которых другие не могли даже додуматься. Чаще они не просто эффективны, но и приводят к изменениям к лучшему. Однако иногда предложенный вами путь может быть сложнее, чем нужно.

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