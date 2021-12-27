Как встретить Новый год 2022, чтобы привлечь удачу: гороскоп для всех знаков зодиака

Уже совсем скоро наступит Новый 2022 год, который принесет много событий в жизнь каждого из нас. Все надеются только на самое лучшее и хотят, чтобы везение не обходило стороной.

Астрологи издания Lanacion рассказали, как встретить Новый год всем представителям гороскопа, чтобы привлечь удачу. Узнайте, что необходимо делать каждому знаку зодиака.

Овен

Авантюрные, свободолюбивые и всегда активные Овны нуждаются в общении и гармонии. Празднование нового года - это возможность обрести спокойствие и счастье в кругу родных и близких.

Тельцы

Уроженцы этого знака прожили год, полный испытаний. 2022 год - это возможность забыть о негативе, поэтому лучше всего встретить его в кругу семьи.

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Близнецы

В 2021 году общительные Близнецы были спокойными, сосредоточенными и уверенно преодолевали все трудности. Важнейшей задачей в наступающем году является достижение новых высот, встретить год Тигра им лучше всего в веселой компании друзей.

Рак

Наступление 2022 года для эмоциональных Раков - это возможность научиться понимать себя, пришло время зрелости и укрепления любви к себе. Встреть новый год эксперты по звездам советуют с любимым человеком.

Лев

Ночная вечеринка с громкой музыкой - имменно то, что нужно Львам, чтобы задать тон 2022 года. Их ждет много увлекательных событий.

Девы

Наступление 2022 года - это отличный шанс воссоединиться с людьми из прошлого. Девам рекомендуют провести праздник в кругу близких, но не забывать о друзьях.

Весы

Уроженцам этого знака необходимо научиться принимать, прощать и отпускать прошлое. Им нужно достичь внутреннего баланса - Новый год лучше всего встретить вне дома, но в веселой компании.

Скорпион

Рожденным под этим знаком 2022 год преподнесёт много возможностей, чтобы максимально наслаждаться жизнью без забот. Они с удовольствием встретят его на вечеринке.

Стрелец

Для рожденных под этим знаком 2022 год подарит возможность сохранить то, что было достигнуто. Им необходимо оставаться сосредоточенными и продолжать работать. Встретить 2022 год лучше в кругу близких и друзей.

Козерог

Чуткие Козероги чувствуют себя комфортно в любой обстановке. Наступление 2022 года даст им возможносить находиться в центре внимания - вечеринка - это идеальный выбор для них.

Водолей

Трудолюбивые Водолеи умели гибко преодолевать все препятствия в этом году. В год Черного Тигра им надо научиться доверять себе, поэтому 2022 год лучше встретить в кругу самых близких.

Рыбы

Настойчивые Рыбы в 2021 году преодолели страхи и научились прислушваться к своему внутреннему миру. Любовь и романтика наполнит их жизненной силой, уверенностью и энергией, поэтому Новый год 2022 следует встретить в романтической атмосфере.

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