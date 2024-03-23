Как возникла жизнь на Земле: три увлекательные теории

Планета Земля образовалась примерно 4,6 млрд лет назад. Вероятно, сначала она была слишком горячей и непригодной для существования форм жизни, поэтому вопрос о том, что привело к их появлению, до сих пор беспокоит ученых.

Наука не дает однозначного ответа, но предлагает несколько увлекательных теорий. О наиболее вероятных из них, рассказал National Geographic.

Доподлинно неизвестно как, но то, что через миллиард лет на горячей планете, которую регулярно бомбили астероиды, образовалась жизнь – это факт. Оно оставило доказательства своего присутствия в виде окаменевших микробных ковриков.

1. Молния

Атмосферные условия на Земле в то время, когда появилась жизнь, сильно отличались от существующих сейчас. Лауреат Нобелевской премии химик Гарольд Юри еще в 1950-х годах отметил, что в большинстве атмосфер Солнечной системы доминируют азот и метан, и предположил, что у Земли также был этот тип атмосферы. Но впоследствии именно наличие жизни насытило ее кислородом.

Тогда Юри подумал о том, что ранняя атмосфера может быть очень эффективной для создания органических соединений, поэтому поручил своему студенту-исследователю Стэнли Миллеру разработать эксперимент, чтобы проверить эту теорию.

Была создана замкнутая система, в которой вода нагревалась и сединялась с молекулами водорода, метана и аммиака. Затем их запирали электрическим током (словно молнией) и охлаждали, чтобы позволить смеси конденсироваться и падать обратно в воду, как дождь.

Результаты были поразительными. В течение недели экспериментальный "океан" стал красновато-коричневым из-за того, что молекулы объединялись для создания аминокислот, являющихся своеобразными строительными блоками жизни.

2. Космос

Согласно другой теории, аминокислоты, а также некоторые другие ключевые строительные блоки жизни, такие как углерод и вода, могли попасть на раннюю Землю из космоса. Было обнаружено, что кометы и метеориты содержат эти микроэлементы, поэтому вполне возможно, что эта теория содержит зерно истины.

По словам химика, лауреата Нобелевской премии Джека Шостака из Чикагского университета, ранняя атмосфера из азота и углекислого газа была бы менее благоприятной для некоторых из предложенных химических реакций, имевших место в эксперименте Миллера-Юри. Падение астероида вполне могло создать атмосферный водород и метан, что позволило временно создать благоприятные условия для образования нужных для жизни соединений.

3. Океан

Еще одна теория предполагает, что жизнь могла возникнуть глубоко в океане вокруг гидротермальных источников. Однако Джек Шостак отверг эту гипотезу, так как для некоторых этапов образования нуклеотидов и РНК необходимо ультрафиолетовое излучение. Поэтому глубоко в океане, куда не попадает солнечный свет, они образоваться не могли.

Однако, вероятно, первая жизнь образовалась именно в воде, потому что для прохождения химических реакций нужен растворитель. Это произошло не на дне океана, а на поверхности. Возможно, в мелких прудах или в горячих источниках.

Кроме того, ученые предполагают, что жизнь могла возникать несколько раз, разными способами, но все она была уничтожена астероидами или не смогла достаточно развиться. Так и продолжалось, пока не утвердилась молекула на основе РНК, являющаяся предком для всех нас.

Если это правда, то мы никогда и не узнаем, как возникла первая жизнь на Земле, ведь она не оставила никаких следов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ключевой компонент зарождения жизни на Земле удалось синтезировать в лаборатории.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.