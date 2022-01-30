Как восстановить упругость кожи: 7 естественных методов против старения

Елена Расенко
Красота
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Как восстановить упругость кожи: 7 естественных методов против старения

Как правило, до 50 лет кожа человека становится тоньше, слабее, теряет свое естественное сияние, а ее природный свет угасает: появляются тонкие мимические морщинки вокруг глаз, вокруг губ. Однако существуют способы оттянуть процесс активного увядания эпидермиса и улучшить его на вид и на ощупь.

Как сообщает портал Al Arabiya, замедлить старение кожи могут не только дорогостоящие косметические средства. Отыскать "чудо-снадобье" можно и на кухне.

Автор статьи Джамаль Назий успокоил, что процесс старения – это естественное состояние, обойти которое не удается никому. А кожа увядает, как у мужчин, так и у женщин. Более того, ускорится процесс может из-за неблагоприятных климатических условий, образа жизни, генетики, возраста и болезней.

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Автор составил список эффективных домашних средств, которые рекомендовал попробовать в погоне за красотой и молодостью.

Бананы

Их можно не только есть, пить, но и использовать, как естественный детоксификатор кожи. Эти фрукты содержат важные витамины и минералы, необходимые для сохранения ее упругости. В бананах достаточно много витаминов A, B, C и D, цинка, калия, магния и железа.

"Бананы – доказавшее свою эффективность домашнее средство для разглаживания морщин и предотвращения ухудшения состояния кожи. Они способствуют ее увлажнению и уменьшают признаки старения", – сказано в статье.

Кокосовое масло

Это замечательное домашнее средство годится для кожи, стареющей по естественным причинам.

"Оно помогает замедлить процесс старения благодаря содержанию незаменимых питательных веществ и антиоксидантов", – написал Назий.

Он отметил, что кокосовое масло способствует увлажнению кожи и уменьшает размер пор, тонких линий и морщин.

Томатный сок

Томатный сок содержит ликопин – антиоксидант, полезный для защиты кожи.

Используя томатный сок, можно выровнять тон кожи, подтянуть ее и справиться с шелушениями. Для этого следует наносить сок на кожу лица. А после 10-15 минут его необходимо смыть.

Йогурт

Он содержит молочную кислоту, которая делает кожу нежной и помогает избавиться от тонких линий и морщин. Молочная кислота глубоко проникает в кожу и сужает поры, в результате чего она становится более ровной и нежной.

Автор материала также советует попробовать смесь лимонного сока и йогурта. По его словам, она отлично подтягивает кожу лица.

Йогурт разглаживает мелкие морщины.
Алоэ вера

Это одно из самых эффективных домашних средств для подтяжки дряблой кожи. Оно содержит яблочную кислоту, которая повышает упругость кожи.

"Из алоэ вера и яиц можно сделать маску и нанести на лицо. Эффект будет удивительным", – сказал Назий.

Мед – один из самых ценный продуктов природы, его полезные свойства уже не раз были доказаны учеными
Мед

Замечательный продукт, который естественным образом увлажняет сухую кожу, придает ей свежесть и упругость, а также борется со свободными радикалами.

"Мед обладает полезными противогрибковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его универсальным средством на кухне и в косметичке", – сказано в статье.

Автор материала также подчеркнул, что мед помогает замедлить обвисание кожи и разгладить морщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты детально объяснили, на сколько полезен мед для кожи и организма в целом.

Как восстановить упругость кожи: 7 естественных методов против старения
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