Как восстановить упругость кожи: 7 естественных методов против старения

Как правило, до 50 лет кожа человека становится тоньше, слабее, теряет свое естественное сияние, а ее природный свет угасает: появляются тонкие мимические морщинки вокруг глаз, вокруг губ. Однако существуют способы оттянуть процесс активного увядания эпидермиса и улучшить его на вид и на ощупь.

Как сообщает портал Al Arabiya, замедлить старение кожи могут не только дорогостоящие косметические средства. Отыскать "чудо-снадобье" можно и на кухне.

Автор статьи Джамаль Назий успокоил, что процесс старения – это естественное состояние, обойти которое не удается никому. А кожа увядает, как у мужчин, так и у женщин. Более того, ускорится процесс может из-за неблагоприятных климатических условий, образа жизни, генетики, возраста и болезней.

Видео дня

Автор составил список эффективных домашних средств, которые рекомендовал попробовать в погоне за красотой и молодостью.

Их можно не только есть, пить, но и использовать, как естественный детоксификатор кожи. Эти фрукты содержат важные витамины и минералы, необходимые для сохранения ее упругости. В бананах достаточно много витаминов A, B, C и D, цинка, калия, магния и железа.

"Бананы – доказавшее свою эффективность домашнее средство для разглаживания морщин и предотвращения ухудшения состояния кожи. Они способствуют ее увлажнению и уменьшают признаки старения", – сказано в статье.

Это замечательное домашнее средство годится для кожи, стареющей по естественным причинам.

"Оно помогает замедлить процесс старения благодаря содержанию незаменимых питательных веществ и антиоксидантов", – написал Назий.

Он отметил, что кокосовое масло способствует увлажнению кожи и уменьшает размер пор, тонких линий и морщин.

Томатный сок содержит ликопин – антиоксидант, полезный для защиты кожи.

Используя томатный сок, можно выровнять тон кожи, подтянуть ее и справиться с шелушениями. Для этого следует наносить сок на кожу лица. А после 10-15 минут его необходимо смыть.

Он содержит молочную кислоту, которая делает кожу нежной и помогает избавиться от тонких линий и морщин. Молочная кислота глубоко проникает в кожу и сужает поры, в результате чего она становится более ровной и нежной.

Автор материала также советует попробовать смесь лимонного сока и йогурта. По его словам, она отлично подтягивает кожу лица.

Это одно из самых эффективных домашних средств для подтяжки дряблой кожи. Оно содержит яблочную кислоту, которая повышает упругость кожи.

"Из алоэ вера и яиц можно сделать маску и нанести на лицо. Эффект будет удивительным", – сказал Назий.

Замечательный продукт, который естественным образом увлажняет сухую кожу, придает ей свежесть и упругость, а также борется со свободными радикалами.

"Мед обладает полезными противогрибковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его универсальным средством на кухне и в косметичке", – сказано в статье.

Автор материала также подчеркнул, что мед помогает замедлить обвисание кожи и разгладить морщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты детально объяснили, на сколько полезен мед для кожи и организма в целом.