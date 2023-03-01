Как видят мир кошки: особенности зрения животных, о которых вы не догадывались

Вероятно, вам не раз было интересно, что видит ваша кошка, когда так пристально смотрит на вас? Различает ли цвет ваших глаз, как вы ее? И как ей удается так хорошо ориентироваться в темноте? Наука уже ответила на некоторые вопросы о том, как видят кошки.

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OBOZREVATEL собрал несколько интересных фактов о кошачьем зрении. Так что вы немного сможете представить мир, глазами своего пушистика.

Различают ли кошки цвета?

Краткий ответ: да, различают. Но, конечно, не так, как мы. К примеру, они видят значительно больше оттенков серого, белого и черного. А вот яркие цвета им кажутся более приглушенными, чем нам. Хуже всего они различают теплые цвета – красный, желтый, оранжевый и т.д.

Из двух типов чувствительных клеток глаза – палочек и колбочек – у кошек преобладают палочки. Они отвечают за периферическое и ночное видение. А вот колбочки, которые помогают видеть на дневном свете и различать цвет, эволюционно оказались для них менее приоритетными.

Как кошки видят ночью?

Следовательно, палочки помогают кошкам ориентироваться в темноте. Но на этом секреты ночного видения этих животных не иссякают. Вы, вероятно, замечали, как могут светиться кошачьи глаза в темноте. За этот эффект отвечает специальный слой сосудистой оболочки глаза кошки. Он называется тапетум. Этот слой помогает более эффективно использовать источники света. Так что даже маленькая свеча для кошки кажется мощным фонарем. Чувствительность этих прекрасных хищников к свету примерно в 7 раз превышает человеческую.

Насколько острое кошачье зрение?

Если бы зрение кошек оценивалось человеческими мерками, они считались бы дальнозоркими. Близко расположенные предметы они видят не очень четко. За восприятие объектов вблизи у них отвечают чрезвычайно чувствительные волоски – вибриссы, расположенные на разных частях тела. Наиболее заметный тип вибриссов – это кошачьи усы, но есть они и на ушах, и на передних лапах. Поэтому нужды видеть на коротких расстояниях у кошек нет.

Зато они прекрасно различают объекты вдали. Это помогает им охотиться – замечать добычу и быстро на нее нацеливаться. Также кошки охватывают взглядом сектор в 200 градусов. У человека поле зрения в среднем составляет 180 градусов.

Какие проблемы с глазами могут возникать у кошек?

Так же, как и люди, коты страдают заболеваниями глаз. Вот список симптомов, на которые нужно обязательно обратить внимание:

покраснение склер глаз;

постоянное слезотечение;

разнообразные выделения, например гной;

мутность глаз;

признаки дезориентации из-за снижения зрения.

Вызвать подобные нарушения может масса причин – воспалительные процессы, аллергия на пыль или моющие средства, вирусные заболевания и т.д. В таком случае лучше не медлить, а обратиться к ветеринару, который поставит точный диагноз и назначит правильное лечение.

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