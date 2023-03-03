Как вернуть "к жизни" посеревшие простыни: простой способ отбеливания
Белые простыни пользуются популярностью не только в гостиницах – для своей спальни многие выбирают минималистичный дизайн вместо ярких принтов. Но есть один существенный недостаток – даже качественное постельное белье со временем начинает сереть.
Вернуть "к жизни" посеревшие простыни не всегда помогают дорогие средства для стирки. OBOZREVATEL подобрал действенный лайфхак, который сможет быстро и дешево отбелить постельное белье дома.
Этот способ был популярен у людей старшего поколения. Понадобятся два ингредиента – марганцовка и хозяйственное мыло.
В емкости с водой разводим раствор марганцовки. Не следует доводить его до яркого цвета. Вода должна стать лишь немного розовой.
На кухонной терке натираем хозяйственное мыло. Достаточно будет двух столовых ложек.
Добавляем мыло в раствор марганцовки и замачиваем простыни. Не стоит стирать сразу – пусть постельное белье полежит в растворе несколько часов. Затем следует постирать простыни обычным способом в стиральной машинке.
Также можно использовать отбеливатель и прокипятить простыни в кипятке.
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