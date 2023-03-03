Как вернуть ''к жизни'' посеревшие простыни: простой способ отбеливания

Белые простыни пользуются популярностью не только в гостиницах – для своей спальни многие выбирают минималистичный дизайн вместо ярких принтов. Но есть один существенный недостаток – даже качественное постельное белье со временем начинает сереть.

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Вернуть "к жизни" посеревшие простыни не всегда помогают дорогие средства для стирки. OBOZREVATEL подобрал действенный лайфхак, который сможет быстро и дешево отбелить постельное белье дома.

Этот способ был популярен у людей старшего поколения. Понадобятся два ингредиента – марганцовка и хозяйственное мыло.

В емкости с водой разводим раствор марганцовки. Не следует доводить его до яркого цвета. Вода должна стать лишь немного розовой.

На кухонной терке натираем хозяйственное мыло. Достаточно будет двух столовых ложек.

Добавляем мыло в раствор марганцовки и замачиваем простыни. Не стоит стирать сразу – пусть постельное белье полежит в растворе несколько часов. Затем следует постирать простыни обычным способом в стиральной машинке.

Также можно использовать отбеливатель и прокипятить простыни в кипятке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не стоит сушить одежду на батареях. Вода, которая улетучивается из одежды под действием тепла, не исчезает бесследно – она остается в виде пара в воздухе комнаты. И чем быстрее высыхают вещи, тем больше пара скапливается в доме.

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