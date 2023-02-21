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Как вернуть форму растянутым джинсам: будут выглядеть как новые

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
1,0 т.
Как вернуть форму растянутым джинсам: будут выглядеть как новые

Джинсы – универсальный предмет гардероба и основа для многих луков. Они уже многие десятилетия не теряют актуальности и популярности, их одинаково обожают мужчины и женщины, молодежь, дети и люди старшего возраста.

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У многих есть любимые джинсы, которые со временем стали растянуты и потеряли форму. Не спешите их выбрасывать, OBOZREVATEL подобрал действенный лайфхак, который поможет вернуть форму растянутым джинсам.

Этот способ давно используется во всем мире. Достаточно просто прокипятить джинсы 20-30 минут. Однако следует быть осторожными – кипячение имеет свои недостатки. Существует риск, что цвет осветится на несколько тонов, или вообще получится эффект "вареных" пятнистых джинсов.

Как вернуть форму растянутым джинсам: будут выглядеть как новые

Чтобы вернуть джинсам форму, следует взять большую кастрюлю или металлическое ведро, налить воды, добавить 1 столовую ложку стирального порошка. Поставьте емкость на средний огонь на плиту и осторожно погружайте джинсы в воду. Как только вода закипит, установите минимальный огонь и прокипятите джинсы не более получаса. Сразу после этого прополосните их в холодной воде.

Следует также обратить внимание, что с размером можно и не угадать. Эксперты говорят, что джинсы могут уменьшиться даже больше чем на один размер. Прежде чем вываривать джинсы, оцените все возможные последствия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие джинсы будут в тренде весной 2023 года и с чем их носить.

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