Как вернуть форму растянутым джинсам: будут выглядеть как новые

Джинсы – универсальный предмет гардероба и основа для многих луков. Они уже многие десятилетия не теряют актуальности и популярности, их одинаково обожают мужчины и женщины, молодежь, дети и люди старшего возраста.

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У многих есть любимые джинсы, которые со временем стали растянуты и потеряли форму. Не спешите их выбрасывать, OBOZREVATEL подобрал действенный лайфхак, который поможет вернуть форму растянутым джинсам.

Этот способ давно используется во всем мире. Достаточно просто прокипятить джинсы 20-30 минут. Однако следует быть осторожными – кипячение имеет свои недостатки. Существует риск, что цвет осветится на несколько тонов, или вообще получится эффект "вареных" пятнистых джинсов.

Чтобы вернуть джинсам форму, следует взять большую кастрюлю или металлическое ведро, налить воды, добавить 1 столовую ложку стирального порошка. Поставьте емкость на средний огонь на плиту и осторожно погружайте джинсы в воду. Как только вода закипит, установите минимальный огонь и прокипятите джинсы не более получаса. Сразу после этого прополосните их в холодной воде.

Следует также обратить внимание, что с размером можно и не угадать. Эксперты говорят, что джинсы могут уменьшиться даже больше чем на один размер. Прежде чем вываривать джинсы, оцените все возможные последствия.

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