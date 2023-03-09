Как вернуть блеск старому полу: простая хитрость

Не все средства для мытья полов смогут вернуть ему сияющий блеск. Грязь на ламинате, паркете или плитке не только портит эстетичный вид комнаты, но и способствует размножению бактерий.

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Есть множество советов и народных рецептов, которые помогут отмыть пол. Но об одном из них вы вряд ли слышали. Этот лайфхак очень популярен у французов, сообщает издание Sante plus. Для очистки полов советуют использовать зубную пасту.

Мягкая и абразивная структура делает зубную пасту действенным средством для удаления пятен и грязи. Более того – пол после такой уборки будет сиять чистотой.

Лучше брать пасту белого цвета, без красителей. В ведро следует налить теплую воду и добавить немного зубной пасты. На 1 л воды советуют взять 2 столовых ложки пасты. Тщательно перемешайте ингредиенты круговыми движениями.

Когда раствор будет готов, смочите в нем тряпку от швабры и протрите пол. Особое внимание уделите наиболее загрязненным местам.

Мыть пол таким способом достаточно дважды в неделю. Отбеливающие антимикробные свойства будут способствовать эффективному удалению грязи.

Но будьте осторожны – на некоторых типах полов зубную пасту использовать не следует.

Это касается, в частности:

гранитных поверхностей

мраморных поверхностей

деревянных полов

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