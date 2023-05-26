Как вернуть блеск кастрюлям и сковородкам: нужен всего один ингредиент

Кастрюли и сковороды пачкаются очень быстро. Пригоревший жир, грязь и остатки пищи иногда настолько сильно проникают в поверхность, что отмыть пятна не помогают даже дорогостоящие средства.

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Есть один очень простой, дешевый, а главное – экологичный и натуральный лайфхак, который поможет быстро очистить посуду. Как вернуть блеск кастрюлям и сковородкам – читайте в материале OBOZREVATEL.

Избавиться от устаревших следов нагара можно натуральным способом и без лишних усилий. Если кастрюли отмыть бывает более-менее просто, то со сковородками ситуация усложняется.

Одно лишь средство поможет избавиться от нагара. Речь идет о лимоне. Вам не придется вдыхать вредные испарения химических средств или портить кожу рук агрессивными веществами.

Лимон очистит кастрюли и сковородки и – как приятный бонус – вернет им блеск. Эффективность объясняется большим количеством кислоты в составе, которая дезинфицирует поверхность и уничтожает бактерии.

Несколько лимонов следует разрезать на четвертинки, положить в емкость, залить водой, поставить на плиту и довести до кипения.

После закипания лимоны должны настояться еще около 10 минут. Кислота подействует и все, что пригорело, отделится от поверхности посуды.

Также от пригоревшего жира поможет рисовая крупа. В грязную емкость насыпают горсть риса, добавляют стакан воды и ставят на плиту. Варить крупу нужно, пока она не станет мягкой. После чего огонь под сосудом выключают и дают ему остыть – нагар должен сняться легко и не оставить следа.

Уксус, соль и вода – еще одно эффективное средство, которое избавит от нагара на поверхности сковородок.

Кстати, лимон также придаст блеск стеклянной посуде. Лимонный сок нужно смешать с небольшим количеством воды, протереть стекло и насухо вытереть салфеткой досуха. Подробнее о лайфхаке читайте в материале.

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