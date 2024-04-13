Как в СССР проверяли качество джинсов спичкой и почему этот способ на самом деле не работает

Обычные джинсы были настолько дефицитным и престижным товаром в СССР, что некоторые граждане были готовы пойти на многое, лишь бы приобрести пару штанов из настоящего денима. Для их проверки придумывали целую кучу модных лайфхаков.

Например, модники, которым удавалось накопить на дорогую покупку, брали с собой на примерку спички. Зачем они это делали и что с их лайфхаком было не так, рассказывает OBOZ.UA.

Итак, джинсы в СССР считались культовым предметом одежды. Особенно ценили их за способность со временем образовывать красивые потертости на ткани. Некоторые для того чтобы ускорить их появление, специально вываривали. Обработанные таким образом штаны называли "варенками".

Считалось, что способность вытираться от ношения имели именно фирменные джинсы. Поэтому их старались проверять на пригодность к этому. Именно здесь и пригождалась спичка. Ее палочку смачивали и терли ею ткань. Если древесина становилась синей от контакта с денимом, это считалось признаком подлинности вещи.

На самом же деле смысла в таком тесте не было никакого. Действительно качественный краситель, хоть и вымывается постепенно из джинсовой ткани, все же не столь нестоек, чтобы сходить от простого контакта с мокрой спичкой. Зато контрафакт красили, чем придется, и он такой тест проходил с легкостью.

Впоследствии советские любители денима поняли, что их лайфхаком начали активно злоупотреблять и отказались от него. А также перестали покупать готовые "варенки", ведь потертости на них делали с помощью портившей ткань пемзы и очень дорогие джинсы быстро выходили после такой обработки из строя.

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