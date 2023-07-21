Как узнать, что подушку пора выбросить на помойку: два простых лайфхака

Как долго вы используете подушки, на которых спите? А между тем их нужно периодически менять, ведь со временем их наполнитель изнашивается и в нем могут заводиться не слишком полезные микроорганизмы.

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Но как узнать, когда пора избавиться от старой подушки. Популярная TikTok-блогерка Линси, которая называет себя Королевой чистоты, предложила два быстрых теста. Если ваша подушка их не проходит, пора приобрести себе новую. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Сгибание пополам

Для первого теста подушку нужно согнуть пополам. Уложите ее на кровать и согните, прижав верхнюю половину рукой. Продержите так в течение 30 секунд и отпустите. Если подушка разогнется, она все еще достаточно упругая, чтобы хорошо поддерживать вашу голову во время сна. Если же предмет так и останется лежать согнутым, значит пора с ним расстаться.

Седельный тест

Вытяните прямую руку вперед, словно это спина коня, и накиньте на нее подушку, как седло. Если она лежит параллельно земле и держит форму, все хорошо. Подушку, которая свисает, если расположить ее таким образом, пора заменить на новую и более упругую.

Как долго можно использовать подушки

Эксперты по пригодности мебели и аксессуаров утверждают, что все они имеют ограниченный срок использования. И постель, а также все постельные принадлежности из-за прямого контакта с телом, остаются пригодными довольно недолго.

Так подушки советуют заменять раз в год или два. Приблизительно так же часто нужно покупать новое постельное белье. Но здесь многое зависит также от частоты ее использования.

Декоративные подушки могут прослужить достаточно долго – примерно 5-10 лет, при условии, что вы довольно часто меняете на них наволочки. Матрасы можно использовать от 6 до 8 лет. Нуждаются в регулярной замене также диваны. В то время как многие семьи используют этот предмет мебели десятилетиями, эксперты говорят, что на самом деле его необходимо менять раз в 7-15 лет.

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