Как утеплить окна зимой: легкий способ уберечься от сквозняков

Лучший способ сэкономить на отоплении, при этом не снижая температуру в помещении, это, конечно, сохранить как можно больше тепла. И одним из самых эффективных шагов здесь является утепление окон. Именно через них теплопотери происходят интенсивнее всего, поэтому важно, чтобы в оконной раме не было никаких щелей, пропускающих холод внутрь.

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Если у вас стоят стеклопакеты, лучшее решение будет перед началом холодного сезона обратиться к профессионалу, который отрегулирует уплотнитель и переведет окно в зимний режим. А что делать тем, у кого стоят деревянные рамы? OBOZ.UA рассказывает о способе, который сработает эффективнее обычного заклеивания.

Надежно закрыть все щели поможет силиконовый герметик. Его используют для того, чтобы устранять трещины и зазоры в разных частях дома. Он надежно блокирует доступ воздуха и тем самым сохраняет внутри дома тепло.

Чтобы нанести герметик на оконную раму, для начала тщательно очистите поверхность, на которой вы будете его использовать. Она должна быть обезжиренной и сухой. Затем вставьте носик упаковки герметика в щель и аккуратно заполните средством все свободное пространство, а после разгладьте его поверхность, чтобы он выглядел аккуратнее. Когда средство высохнет, щель в оконной раме будет надежно заблокирована и тепло перестанет утекать наружу.

Если вы переживаете, что использование герметика заблокирует оконную раму и вы не сможете открыть окно, когда станет тепло, то и на этот случай есть достаточно простое решение. Силиконовые и другие типы герметиков легко устраняются механическим способом. То есть весной его можно будет отскрести, а остатки смыть подходящим растворителем.

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