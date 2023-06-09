Как уснуть в считанные минуты: простой трюк

В условиях постоянного стресса организм быстро истощается. Российские обстрелы, ночные воздушные тревоги, стресс, трагические новости, напряжение, панические атаки, чувство беспомощности приводят к нарушению режима сна.

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Важно уметь отвлечься от ситуации и регулярно находить время на отдых. Как быстро заснуть в считанные минуты, рассказало издание Leicester Mercury.

Теппинг мозга сочетает КПТ (когнитивно-поведенческую терапию) с некоторыми принципами традиционной китайской медицины и кинезиологии.

Эксперт по проблемам сна, доктор Дейзи Мэй подробно описала эту технику: "Нужно нажимать или слегка постукивать 7-9 раз по трем участкам лица (вокруг глаз, под носом и под губами), затем – по ключицам и под мышками и напоследок – по макушке . При этом следует вслух проговаривать проблемы, которые вас тревожат и оценивать их негативное влияние по шкале от 1 до 10".

Специалисты утверждают, что это поможет избавиться от тревог, которые не дают заснуть. Техника расслабляет тело и мозг.

Хотя эффект от простого нажатия может показаться несколько надуманным, есть научные доказательства, подтверждающие действенность метода.

"Возможно, вы очень скептически относитесь к тому, что нажатия или постукивания могут помочь уснуть, но на самом деле в 2013 году журнал "Психология" опубликовал обзор медицинских данных о группе методов эмоциональной свободы (EFT), которые включали именно эти техники", – подчеркнула Мэй. .

Процедура включала 23 рандомизированных контролируемых исследования и 17 индивидуальных. Авторы заявили, что методы EFT эффективны при лечении тревоги, депрессии, фобий, посттравматических стрессовых расстройств и хронической боли. Было подтверждено, что EFT изменяют паттерны мозговых волн и понижают уровень кортизола.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о японском методе, который поможет быстро успокоиться и заснуть за десять минут.

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