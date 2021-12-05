Как украшать елку на Новый год-2022, чтобы не разозлить Тигра: главные правила

Накануне Нового года и Рождества одной из самых главных традиций является украшение елки. Однако подбирать украшения необходимо с учетом символа предстоящего года. В 2022 году по китайскому гороскопу таким символом станет Синий Тигр.

Чтобы не разгневать Тигра и не навлечь беду в предстоящем году, необходимо избегать в украшении елки яркой мишуры, красных и желтых игрушек, а также украшений в виде других восточных знаков. Об этом пишет УНИАН.

Астрологи рекомендуют избегать в этом году яркой разноцветной мишуры, которой обычно принято украшать елку к Новому году. Также не советуют вешать на елку игрушки и украшения из разных стилей. Такой разнобой и безвкусица может разозлить Тигра.

Видео дня

Кроме того в этом году исключены в качестве украшений игрушки красного и желтого цвета. Такие украшения точно не помогут завоевать благосклонность хищника, а может даже его разозлят.

Также не стоит вешать на елку в Новый 2022 год игрушки других восточных знаков. Такие могли остаться с предыдущих праздников и из года в год кочевать по новогодним елкам. Однако это может вызвать соперничество между символами года и отвернуть удачу и счастье в предстоящем году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал как украшать новогоднюю разным знакам зодиака.

Также астрологи рассказали, кого ждут деньги, а кому придется бороться с трудом: гороскоп на 2022 год.