Как ухаживать за кактусами и суккулентами: одна ошибка может убить неприхотливые домашние растения

Кактусы и суккулентные растения считаются такими, которые практически невозможно загубить неправильным уходом. Но почему тогда у каждого из нас есть по крайней мере один друг или знакомый, который "хвастался" тем, что у него такое растение погибло?

Эксперты комнатного садоводства утверждают, что, хотя суккуленты действительно очень выносливые растения, даже в уходе за ними можно наделать ошибок. OBOZ.UA собрал советы, как этих ошибок избежать.

В отличие от декоративно-лиственных и цветущих комнатных растений чаще всего причиной гибели кактусов и суккулентов является не недостаток полива, а его избыток. Такие виды запасают немало влаги в своих стеблях и листьях и прекрасно переносят длительное время без увлажнения почвы. А вот избыток воды очень быстро вызывает у них загнивание разных частей организма.

Но как понять, что пора поливать ваш кактус? Все просто – дождитесь, пока земля под ним высохнет полностью. Кратковременную засуху суккуленты переносят очень хорошо и совершенно не страдают от этого. Так что воду нужно вносить только тогда, когда вы касаетесь земли в горшке, а она на ощупь полностью сухая.

Признаками переувлажнения является то, что ваш кактус или суккулент начинает шелушиться, сморщиваться, желтеть или становится мягким на ощупь. В таком случае дайте растению как следует просохнуть, переставив его в хорошо освещенное место. Если это не помогает, извлеките его из горшка, удалите все сгнившие корни и пересадите в специальную почву для суккулентов. Она хуже удерживает воду и менее питательна. Это именно то, что нужно подобным растениям.

Позаботьтесь при этом, чтобы горшок, в котором вы держите растение, имел дренажное отверстие – через него будут выходить излишки воды. Также насыпьте на дно сосуда толстый слой керамзита или другого дренажа. Это тоже будет способствовать эффективному отводу жидкости.

Температура, комфортная для кактусов и суккулентов, колеблется между 25 и 30 градусами Цельсия. Но это не значит, что вам придется зимой безумно отапливать дом, чтобы сохранить таким растениям жизнь. Достаточно следить, чтобы в комнате не было меньше +15 – при более низкой температуре эти виды могут впадать в спячку или начинать болеть.

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