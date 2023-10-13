Как удалить следы от утюга: три эффективных способа

Во время глажки нужно следить, чтобы утюг был чистым, иначе на одежде могут остаться заметные следы, от которых очень трудно избавиться. Накипь, нагар и следы пригоревших волокон испортят любимые вещи – на ткани появятся черные полосы.

Особенно осторожными следует быть с синтетикой: если волокна расплавятся от высокой температуры, ни одно средство не сможет спасти любимую вещь. Однако если ткань просто изменила цвет или на ней остался характерный отблеск от утюга – еще не все потеряно. OBOZ.UA рассказывает, как быстро удалить следы от утюга.

Способ 1

Специалисты говорят, что с проблемой справится столовый уксус. Следует только потереть поврежденный участок ткани столовым уксусом, а затем прогладить через марлю. Однако обратите внимание, что кислоты достаточно агрессивны, поэтому сначала нужно протестировать этот лайфхак на незаметном участке.

Видео дня

Способ 2

Лимонный сок советуют нанести на загрязненный участок, после этого посыпать сверху сахарной пудрой. После высыхания одежду следует постирать в прохладной воде.

Способ 3

Самым простым и эффективным средством является соль. Необходимо смочить пятно холодной водой, посыпать сверху солью, оставить на 20-30 минут, а затем просушить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о простых и быстрых способах, которые помогут разгладить вещи без утюга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.