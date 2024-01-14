Как убрать засохшую краску с деревянной поверхности: безопасный метод без вони

Деревянная мебель или пол со временем теряют свой привлекательный внешний вид, и тогда хозяевам приходится снимать старое покрытие и наносить новый слой краски. Но без опыта и навыков можно легко повредить поверхность, что приведет к лишним затратам.

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OBOZ.UA нашел безопасный метод, который поможет справиться с этим, избегая рисков и вони от агрессивных химических средств. Вам понадобится один натуральный ингредиент, который можно приобрести по доступной цене в аптеке или заказать в интернете.

Глицерин

Это не токсичный продукт, обладающий способностью хорошо растворять органические и неорганические соединения. Его часто используют для изготовления косметики, парфюмерии, бытовой химии и других продуктов.

Глицерин также станет эффективным помощником в удалении засохшей краски с древесной поверхности. Благодаря химическим свойствам, смесь расщепит затвердевшие частицы. Одним из важных преимуществ глицерина является то, что у него нет запаха, поэтому резкий аромат не будет мешать вам во время работы.

Для начала нужно тщательно очистить поверхность. Для этого может понадобится пылесос, швабра и влажная тряпка.

После удаления грязи и пыли щедро нанесите раствор на необходимые участки и оставьте так на 30 минут, а лучше на час, все зависит от краски.

Далее вам понадобится тупой нож или металлический скребок для удаления размягченных частиц краски. Не забудьте надеть перчатки и защитную маску. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Затем протрите влажной тряпкой и мебель или пол готовы к следующему этапу обновления.

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