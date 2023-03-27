Как убрать устаревшие пятна с матраса: будет выглядеть как новый

Важно правильно ухаживать за матрасом – тогда он прослужит гораздо дольше. Часто на матрасе появляются трудновыводимые пятна. Главное – не затягивать с уборкой и регулярно очищать ткань.

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Даже устаревшие пятна можно вывести, используя несколько действенных советов. О наиболее эффективных читайте в материале OBOZREVATEL.

Специалисты говорят, что чистку матраса следует производить минимум 2 раза в год. Речь не только о пятнах и загрязнениях, но и о бактериях и мусоре, которые накапливаются на поверхности.

Простой рецепт и пять легких шагов помогут очистить даже грязный матрас.

Необходимые ингредиенты:

пищевая сода

уксус

мыло

энзимный очиститель (по желанию)

Также понадобятся:

салфетка из микрофибры

пылесос

Шаг 1 Свежее пятно следует осторожно промокнуть, но не тереть. Бумажные полотенца при жидких пятнах не подойдут, лучше взять салфетку из микрофибры.

Шаг 2. Затем эксперты по уборке советуют пропылесосить матрас. Лучше взять ручной пылесос или установить подходящую насадку. Кстати, пылесосить матрас рекомендуют ежемесячно.

Шаг 3. Далее для удаления пятен нужно сделать специальный раствор. В пульверизатор наливаем теплую воду и уксус в пропорции 1:1. Также натираем на терке мыло и добавляем в смесь. Тщательно перемешайте, пока мыло полностью не растворится. На каждое пятно разбрызгиваем раствор и оставляем его минимум на 10 минут. Затем нужно промокнуть пятно с помощью тряпки из микрофибры.

Шаг 4. Если пятно не слишком сложное, предыдущих трех шагов должно хватить для полной очистки матраса. В случае, если уксус не помог, попробуйте приобрести в магазине энзимный очиститель, который глубоко проникает в ткань и удаляет самые тяжелые виды пятен.

Шаг 5. Пищевая сода – универсальное средство. Она также нейтрализует запахи и может предотвратить появление плесени. На мокрый матрас насыпаем несколько ложек соды, оставляем на 10 минут и пылесосим.

Сушить матрас нужно на свежем воздухе и не застилать постель, пока вы полностью не избавились от влаги.

Ранее OBOZREVATEL публиковал еще некоторые лайфхаки для очищения матраса.

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