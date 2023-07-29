Как убрать царапины на солнцезащитных очках: четыре спасательных способа
Солнцезащитные очки – незаменимый летний атрибут, однако на деликатной поверхности часто появляются трещины и царапины. Даже специальные чехлы для хранения не исключают риск повреждения стекла и линз.
Важно не использовать абразивные чистящие средства и не промывать очки в горячей воде. Это может привести к помутнению полимеров и разрушению покрытия. OBOZREVATEL подобрал четыре спасательных способа, которые помогут убрать царапины на солнцезащитных очках.
Зубная паста
Самый популярный лайфхак заключается в использовании зубной пасты. Она способна быстро замаскировать царапины на линзах и отполировать поверхность до блеска. Следует выбрать пасту без эффекта отбеливания.
- Протрите очки от пыли. Возьмите зубную пасту и нанесите небольшое количество линзы.
- Протрите поверхность мягким спонджем или салфеткой из микрофибры.
- Промойте очки холодной водой и высушите сухой тканью.
Полироль
В составе полироли есть воск, который быстро справится с царапинами на очках. Можно использовать полироль для дерева, латуни или даже автомобилей. Нанесите небольшое количество средства на линзы и протирайте салфеткой из микрофибры, пока царапины не исчезнут. Промойте очки под проточной водой и насухо протрите.
Бесцветный лак
Бесцветный лак замаскирует глубокие царапины, однако действовать надо быстро – средство не должно высохнуть на стекле. С помощью кисточки осторожно нанесите лак на царапину и втирайте мягкой тканью в поверхность.
Сода
Смешайте соду и воду до образования пастообразной смеси. Нанесите средство на очки и протрите поверхность. Остатки пасты смойте холодной водой.
Какими средствами нельзя чистить очки
Есть ряд средств, которые нельзя использовать для очистки деликатной поверхности. Уксус и ацетон могут повредить линзы и покрытия. Также не следует использовать:
- нашатырный спирт;
- отбеливатели;
- растворители
- другие агрессивные средства бытовой химии и косметологии
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выбрать солнцезащитные очки по типу лица.
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