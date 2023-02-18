Как убрать царапины на деревянной мебели: домашние способы

Деревянная мебель – всегда стильное и универсальное решение для интерьера. Однако на поверхностях часто появляются царапины, которые трудно скрыть.

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С помощью двух ингредиентов можно просто и эффективно решить эту проблему. Детальнее о лайфхаке рассказало издание Sante Plus.

Масло и уксус помогут убрать царапины на деревянных поверхностях. Для этого нужно взять 1 стакан масла для дерева и 1/2 стакана белого уксуса.

В емкости смешайте масло для дерева и белый уксус. Перемешивайте до получения однородной текстуры. Затем перелейте состав в пульверизатор и хорошо взболтайте.

Распылите этот раствор на мягкую ткань и осторожно потрите поверхность деревянной мебели, пораженную царапинами. Оставьте высыхать на несколько минут и протрите поверхность сухой мягкой тканью, чтобы удалить излишки продукта.

Также эксперты советуют использовать оливковое масло и зубную пасту, чтобы удалить царапины на дереве.

Смешайте зубную пасту с оливковым или любым другим растительным маслом до образования пастообразной смеси. Затем протрите этим раствором царапины на деревянной мебели. Дайте смеси подействовать несколько минут. После этого удалите остатки продукта мягкой тканью.

Царапины на лакированной мебели отлично устранит смесь оливкового масла и белого уксуса. В емкости смешайте 180 мл оливкового масла и 60 мл белого уксуса. Смочите в смеси ткань из микрофибры или другую ткань и протрите поврежденную поверхность. При необходимости повторите для достижения желаемого результата.

Этот простой, доступный и экологически чистый метод поможет вам сохранить естественную красоту вашей деревянной мебели. Оливковое масло и белый уксус являются натуральными ингредиентами, питающими древесину, не повреждая ее. Этот лайфхак отлично справится с маленькими царапинами, к примеру, от когтей животных. Вы также можете использовать смесь для освежения и придания блеска другой лакированной деревянной мебели.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем лучше отмыть деревянную мебель.

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