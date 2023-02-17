Как убрать пятна от ржавчины натуральными средствами: три лайфхака

Очистить ржавчину бывает сложно, не всегда помогают даже дорогостоящие химические средства. Однако, используя натуральные продукты, можно легко отмыть плитку и пол.

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О том, что лимон и уксус используют в уборке, известно почти всем. Как оказалось, незаменимым помощником может быть и помидор, сообщает издание Sante plus.

Как помидоры удаляют ржавчину

Рецепт невероятно прост. Сначала следует посыпать ржавчину солью. Затем разрежьте помидор пополам и одной половинкой протрите грязный участок. Не спешите смывать – средству нужно дать время, чтобы подействовать. Через 7-10 минут протрите место мягкой тканью.

Почему помидор так эффективен для удаления ржавчины? Всё очень просто – в составе помидоров содержится лимонная кислота. Лайфхак с помидором наиболее подходит для керамических поверхностей.

Лайфхак с лимоном

Как уже понятно, лимонная кислота быстро и эффективно избавит от ржавчины.

Эксперты советуют выдавить в небольшую емкость сок из одного лимона. Также добавляем немного соли и тщательно размешиваем. Этой смеси нужно немного – четверть чайной ложки следует насыпать на ржавое пятно и подождать минимум 10 минут.

После этого можно почистить грязное место старой зубной щеткой. Но осторожно – щетина должна быть мягкой.

Лайфхак с уксусом

Это самый легкий лайфхак, не нужная ни соль, ни приготовление смеси. Просто налейте 3 столовых ложки уксуса на ржавые пятна. Кислотность удалит даже устаревшие следы. Выждав 5 минут, вымойте грязное место тряпкой. Эту процедуру можно повторить несколько раз.

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