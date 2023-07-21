Как убрать накипь в душе за 15 минут: простые способы

Жесткая вода является достаточно серьезной проблемой, ведь она приводит к накоплению известкового налета в контактирующих с водой местах, прежде всего в душе. Налет этот с каждым разом все труднее убирать. Поскольку в Украине вода жесткая практически повсюду, полезно знать, как бороться с известковым налетом домашними средствами.

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Как выяснил OBOZREVATEL, основу накипи составляет такой минерал как карбонат кальция. Он легко образует наслоения, которые со временем существенно крепнут. Впрочем, разрушить отложения можно. Для этого требуются средства на основе кислот, причем не обязательно агрессивных. И вот несколько лайфхаков, как и посредством чего это сделать.

Как чистить душевую кабину

Эффективным и экологичным домашним средством эксперты называют раствор белого уксуса в равных пропорциях с водой. Он способен чистить не только известь, но и остатки мыла, которые тоже могут собираться на поверхностях.

Налейте в бутылку с распылителем одинаковое количество воды и уксуса, встряхните, чтобы они как следует перемешались, и нанесите полученную жидкость непосредственно на участки, загрязненные известковым налетом. Оставьте ее действовать минут на 10-15. За это время уксус должен размягчить известь.

После этого пятно налета нужно протереть щеткой или губкой. Если налет снялся не весь, процедуру можно повторить. В завершение чистки кабину останется ополоснуть водой, чтобы смыть остатки уксуса.

Как чистить душевые воронки

Так как насадка для душа контактирует с жесткой водой напрямую, образование на ней известкового налета неизбежно. Впоследствии это может привести к засорению и повлиять на напор воды.

Чтобы удалить известковый налет на душевой воронке, устройте ей уксусное замачивание. Налейте средство в крепкий пакет или наполните им достаточно большой контейнер и окуните душевую воронку в уксус. Пакет можно закрепить на душе с помощью резинки. Чтобы предмет хорошо почистился, он должен быть полностью покрыт уксусом.

Отмокать воронка должна в течение нескольких часов – весь рабочий день или ночь, например. После этого достаньте насадку из уксуса и хорошо протрите щеткой. Остатки уксуса должны легко смыться.

Как предотвратить появление известкового налета

Известь начинает скапливаться на поверхностях, если на них естественным образом высыхает жесткая вода. Поэтому, чтобы уменшить проблему, все мокрые поверхности после использования нужно вытирать досуха.

И в любом случае чистку с уксусом стоит повторять раз в месяц. Это поможет заранее удалять налет, пока он не стал стойким и не превратился в значительную проблему.

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