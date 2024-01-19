Как убрать на новой кухне после переезда: подробная инструкция

Переезд – это не только новый этап в жизни, но и серьезный стресс. Прежде всего, важно тщательно убрать во всех комнатах и определить, есть ли вещи, которые нужно отремонтировать или заменить.

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Специалисты советуют начинать уборку по принципу "сверху-вниз". Очистите потолки, углы, вентиляционные отверстия, вентиляторы и осветительные приборы от паутины и пыли. Эксперты рассказали, как убрать на новой кухне после переезда.

Этап 1

Кухня, как правило, является местом, где скапливаются неприятные запахи, остатки пищи и липкие предметы. Если вы столкнулись с липкими пятнами, нанесите небольшое количество смягчителя для тканей на губку, протрите загрязнение и оставьте на 10 минут, затем смойте губкой и чистой водой. Кондиционеры для белья могут растворять остатки клея.

Используйте мягкое универсальное чистящее средство, чтобы отмыть внутреннюю часть шкафов. Подумайте об установке подложек для полок, чтобы сохранить чистоту поверхностей.

Можно приготовить пасту, смешав в равных частях соду и уксус. Для лучшей дезинфекции лучше добавить несколько капель апельсинового эфирного масла. Также почистите ручки и внутреннюю часть полок, используя средство для мытья посуды и бумажные полотенца. Мраморные и гранитные поверхности могут нуждаться в дополнительном уходе.

Этап 2

Далее следует очистить щели и проверить области между плитой и столешницей, используя шпатель, чтобы удалить любой мусор. Очистите плитку мягким моющим средством или пищевой содой и водой.

Помойте кухонную раковину, смешав воду и уксус в пульверизаторе. Хорошо сбрызните раковину и дайте средству немного пропитаться, а затем тщательно смойте. Запахи из раковины можно удалить, смешав пищевую соду с водой и излив ее в канализацию.

Этап 3

Возможно, потребуется использовать сильное чистящее средство. Пищевая сода и вода хорошо работают и отмоют стойкие загрязнения.

Замочите поддоны и решетки в раковине, наполненной горячей мыльной водой, пока чистите остальную плиту.

Этап 4

Кухонную вытяжку следует очистить внутри и снаружи, включая фильтр. Для поверхностей используйте средство для удаления жира, если вы обнаружите, что обычный очиститель не справляется с загрязнениями.

Очистите грязные кастрюли, а также переднюю панель и регуляторы температуры плиты, используя универсальное чистящее средство. Не забывайте убрать под плитой.

Этап 5

Важно также промыть холодильник. Отсоедините устройство от сети и дайте ему нагреться перед чисткой.

Извлеките ящики и полки из холодильника и морозильника и вымойте их горячей водой с мылом в раковине или ванне. Дайте стеклянным полкам холодильников нагреться до комнатной температуры, прежде чем мыть их теплой водой. Иначе стекло может треснуть.

Вымойте внутренние стенки и любые несъемные полки с помощью универсального моющего средства и бумажных полотенец. Если вы предпочитаете натуральные средства, попробуйте наполнить бутылку с пульверизатором равным количеством белого уксуса и воды. Чтобы протереть поверхности, используйте губку или ткань из микрофибры. Проверьте морозильную камеру, чтобы определить, нужно ли ее размораживать.

Этап 6

Протрите окна, зеркала и подоконники. Удалите плесень или грибок, которые можно заметить на подоконниках или вокруг оконной рамы, с помощью отбеливателя, соды или уксуса. Подробнее о том, как избавиться от плесени – читайте в материале.

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