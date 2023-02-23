Как убрать липкие пятна с утюга: помогут два продукта

Иногда утюг начинает пригорать, на нем появляется темный налет. Липкие пятна создают много проблем и приводят к порче вещей.

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Эти пятна трудно вывести, они могут появляться при каждом последующем нагреве. Как быстро, качественно и дешево очистить утюг, разбирался OBOZREVATEL.

Сначала следует вылить из утюга всю воду и отключить пар. Простелите сухое полотенце из хлопка на гладильную доску, нагрейте утюг и несколько раз проведите по хлопку горячей поверхностью. После этого возьмите соль, хлопковое полотенце или газету. Положите ложку соли на поверхность и проводите по ней утюгом, пока поверхность не очистится от пятен.

Эксперты также рекомендуют приготовить специальный раствор. В емкости смешайте воду и пищевую соду в соотношении 1:2. Должна получиться пастообразная смесь. Нанесите его на поверхность утюга и протрите влажной тряпкой.

Третий лайфхак поможет очистить вентиляционные отверстия. В резервуар для воды залейте заранее приготовленный раствор. В ¾ стакана дистиллированной воды добавьте ¼ стакана уксуса. Вставьте смоченные водой ватные палочки в вентиляционные отверстия утюга. Затем включите утюг на полную мощность и переверните его над емкостью. Включите режим пара и ждите – накипь скоро начнет растворяться и вытекать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории возникновения утюгов и показывал фото первых из них.

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