Как уберечь смартфон от перегрева летом: пять советов

Летняя жара не только негативно влияет на самочувствие, но и вредит нашим гаджетам. Продолжительное использование на солнце уменьшает эффективность батареи.

Видео дня

Не все владельцы смартфонов знают, как защитить устройство. Поэтому OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут в этом.

Высокая температура воздуха может быть не только на улице, но и в помещении. Поэтому старайтесь избегать прямых солнечных лучей на свежем воздухе и жарких комнат в доме.

Чехол – это не только красивый аксессуар, его главная цель – защитить смартфон от царапин и высокой температуры. Не покупайте чехлы из некачественных материалов, так как телефон может нагреться еще больше.

Не загружайте мощные игры и не смотрите фильмы на телефоне, когда он заряжается. Гаджет и так нагревается во время зарядки, а мощные программы отнимают у него еще больше "сил". Такое использование в сочетании с жарой окажет негативное влияние на батарею и общее состояние устройства.

Избегайте теплых поверхностей. Не кладите смартфон на диван, кресло, стулья или кровать, если в комнате высокая температура. Это поможет предотвратить перегрев устройства.

Заряжайте телефон в прохладных местах, избегая жарких помещений. Перед подключением к зарядке закройте все активные приложения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что делать, когда пустили телефон в воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.