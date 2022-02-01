А на страже у них …

Поставлю СЛОВО …HUB?

Тарас Шевченко был и остается одним из создателей мировоззренческого УКРАИНСКОГО МИРА . Именно поэтому, в разное время, они пытались использовать его, чтобы оправдать различные неукраинские проекты и планы.

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Радянська влада прагнула перетворити Шевченка на прихильника російського більшовизму та радянського комунізму, а влада Януковича-Путіна - на друга царів Російської імперії.

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От і нині "влада без батьківщини і світогляду" вирішила долучитися до ОСУЧАСНЕННЯ Шевченка і добудований на кошти громадян України Культурний центр в Каневі назвали "Шевченко HUB".

Цікаво, хто із моральних авторитетів України, знаних шевченкознавців порадив владі головний КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР в КАНЕВІ - одній із ДУХОВНИХ СТОЛИЦЬ УКРАЇНИ обізвати ХАБОМ?

Складається враження, що ми так бігли від "Російського світу", що проминули "Український світ" і втрапили до "країни із владою космополітів та малоросів".

Переконаний, що реконструкція та будівництво історико-культурних пам‘яток на КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ повинна відбуватися за погодженням із гуманітарною, фаховою спільнотою та під контролем громадськості.

Мусимо захистити нашу національну ІСТОРІЮ і МОВУ, бо як вчить наш ПРОРОК:

"Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос - більш нічого.

А серце б‘ється - ожива,

Як їх почує!"

П.С. Інформую також, що в рамках нашого проекту "ТВІЙ ШЕВЧЕНКО команда "Рідної країни" перевидала десятки різноманітних видань, допомогла у реставрації багатьом музеям, розмістила соціальну рекламу…БЕЗ залучення БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ!