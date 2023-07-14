Как срезать стрелки на чесноке, чтобы не испортить урожай: лайфхак для огородников

Рост в стрелку вредит не только луку. Подобное может испортить также урожай чеснока. Поэтому совет следить за тем, чтобы овощ не выпускал стрелки и вовремя удалять их идет чуть ли не первым в списке для тех, кто берется его выращивать. Однако неправильно выполненная процедура тоже может серьезно повредить растению.

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OBOZREVATEL разбирался, как правильно удалять стрелки на чесноке, чтобы не подвергнуть его риску заражения инфекциями растений. После этого он должен только окрепнуть и дать хороший урожай.

Стрелка является побегом чеснока, на котором впоследствии формируются его семена. Растение вкладывает в него всю силу и меньше обращает внимание на формирование подземной части. В основном чеснок выпускает такие побеги в июне, но возможно это и в июле тоже.

Удалять стрелки лучше, когда они уже сформировались, но еще не успели созреть. Понять, так ли это, можно, попытавшись разогнуть завиток на конце. Если сделать это удается легко, значит самое время устранять проблему.

Для подрезки стрелок лучше выбирать сухую погоду. Тогда срез быстро и хорошо подсохнет, и в него не попадет инфекция. Идеальное время для процедуры – это раннее утро, чтобы солнце за день ускорило процесс.

Чтобы правильно обрезать стрелку нужно отступить примерно на сантиметр от земли и отсечь ее ровно по горизонтали. Чем острее будет секатор или ножницы, тем лучше. Перед проведением обрезки инструмент хорошо будет продезинфицировать – хотя бы обдать кипятком.

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