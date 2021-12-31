Как спасти новогоднюю елку от кота: ученые раскритиковали лайфхак из TikTok

Американка Бека Ричардс решила спасти свою новогоднюю ель от кошки и выбрала для этого достаточно "травматичный" способ. Видео лайфхака стало тотчас популярным и разделило пользователей соцсетей на осуждающих и поддерживающих женщину.

О том, как женщина спасала свою новогоднюю елку от домашнего питомца рассказала Daily mail. При этом издание отметило, что видео, опубликованное в Tiktok и показывающее спорный метод, набрало более 30 млн просмотров, 4,4 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

Женщина отметила, что ее метод сработал, а в доказательство своих слов она опубликовала новое виде, на котором ее елка остается нетронутой. Также она показала свою кошку Стеллу и написала, что "она в порядке".

Видео дня

Запись была сделана Беккой Ричардс с подписью: "Я видела TikTok, в котором говорилось, что если вы травмируете свою кошку деревом, прежде чем поставить его, она оставит его в покое".

На видео Бекка "атакует" елкой свою кошку по имени Стелла. Черно-белый питомец пятится от дерева и даже в какой-то момент подпрыгивает от страха.

Видео вызвало раскол среди тех, кто просмотрел ролик. Часть из них написали, что это жестоко по отношению к кошке, другие написали, что попробуют сделать то же.

Видео также попало на глаза сотруднику службы защиты кошек Дэниелу Каммингсу. Он сказал MailOnline, что такой метод "только вызовет дополнительный стресс у кошки".

"Праздничные дни уже могут быть стрессовыми для кошек, которые могут бороться с изменением распорядка, незнакомыми украшениями и дополнительным шумом. Кошки, которые легко подвергаются стрессу или постоянно подвергаются ненужным стрессовым ситуациям, могут в дальнейшем страдать от длительных проблем со здоровьем, таких как проблемы с поведением, и таких состояний, как инфекции мочевыводящих путей", – объяснил специалист.

Он сообщил, что кошки любят искать места на возвышенностях, поэтому неудивительно, что "некоторых из них может заинтересовать исследование елки".

В свою очередь, доктор ветеринарной медицины компании Pumpkin Pet Insurance Сара Вутен сказала Fox News, что поступать так с кошками не следует.

"Эта стратегия вызовет конфликт в ваших отношениях с кошкой, что в будущем может привести к дополнительным поведенческим проблемам или проблемам с привязанностью", – сказала она.

Специалист добавила, что у кошек в этой ситуации может возникнуть перенаправленная агрессия по отношению к другим людям или домашним животным, стрессовая диарея, стрессовый цистит.

Вутен предложила владельцам кошек не использовать страх для управления поведением кошки, а предоставить им альтернативное пространство, где они могут проводить время.

Доктор ветеринарной медицины Эми Итон добавила, что "кошки от природы любопытны", написала NYP.

Она отметила, что есть список праздничных украшений, которые следует хранить вне досягаемости кошек по соображениям безопасности, включая настоящие свечи, мишуру, металлические крючки с орнаментом, стеклянные украшения и открытые электрические шнуры.

"Вместо того, чтобы использовать методы, основанные на наказаниях, мы хотим дать нашим котятам возможность участвовать в соответствующих исследованиях. Перенаправьте кошку с елки на что-нибудь вроде когтеточки или игрушки для кошек", – сказала Итон.

По ее словам, кошачья мята может быть эффективной приманкой и обучающим инструментом, поэтому не стоит стеснятся посыпать ею когтеточки и кошачьи лазалки в доме.

Также она советует хвалить кошку, когда она решает исследовать одобренные участки для игор.

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