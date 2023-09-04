Как спасти белые простыни от пожелтения: простой лайфхак

Белые простыни – идеальный вариант для спальни. Они ассоциируются с теплом и уютом, недаром в самых дорогих гостиницах обычно предпочитают именно белоснежные спальные комплекты.

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Но есть один минус – непрактичность. Мало того, что на белой ткани видно наименьшее пятно, так она со временем еще иначинает желтеть. Как спасти простыни от пожелтения, рассказало издание Express.

При регулярной стирке волокна цветных тканей начинают тускнеть и выцветать, а белых – желтеть. К счастью, простой лайфхак поможет спасти простыни – даже во время стирки в прохладной воде.

Постельное белье начинает желтеть не только из-за слишком частых циклов стирки или использования неэффективных средств. Пот, кожный жир, остатки эпидермиса во время сна впитываются в волокна, оставляя желтый грязный оттенок.

На странице Mrs Hinch Army Cleaning Tips в Facebook пользователи посоветовали очень простой и действенный лайфхак. От желтизни помогут таблетки для посудомоечных машин. При этом не следует выбирать высокую температуру стирки, 30 градусов будет вполне достаточно. Это довольно недорогая альтернатива агрессивным отбеливателям, однако работает гораздо лучше. Эффект обещают уже после первой стирки. Кроме того, не потребуется тратить время на замачивание простыни перед тем, как положить ее в стиральную машину.

Химические вещества, содержащиеся в таблетках для посудомоечной машины, мгновенно удалят пятна и будут иметь отбеливающий эффект.

Кстати, жесткая вода может существенно ухудшать качество стирки. Из-за избытка солей моющие средства пенятся больше, чем нужно, и остатки этой пены потом трудно удалить. Для смягчения воды при стирке можно взять белый или дистиллированный уксус. Детальнее о том, как правильно стирать вещи, если у вас жесткая вода – читайте в материале.

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