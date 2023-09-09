Как сказать на украинском "пустить пыль в глаза": лучшие заменители
Часто украинцы, даже перейдя на родной язык, используют заученные русские фразеологизмы. Причина проста – мы просто не знаем украинских аналогов. Никогда не поздно пополнять свой словарный запас новыми словами и выражениями, тем более что согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считали ранее.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своих онлайн-уроках призывает украинцев заботиться о чистоте родного языка. Недавно он рассказал, как правильно сказать по-украински "пустить пыль в глаза".
"Пускать пыль в глаза" – значит ввести кого-нибудь в заблуждение. Или это выражение используют для обозначения действий или слов человека, который через обман заставляет думать о себе лучше.
Можно говорить просто "вводити в оману", но лучше использовать следующие варианты:
- "напускати туману";
- "замилювати очі".
К примеру:
"Степан, сидячи за шинквасом, говорив і говорив до люду, напускаючи туману".
"Олена вміла замилювати Іванкові очі, тож швидко отримала бажане".
Также в русском языке известна поговорка: "поспешишь – людей насмешишь". Украинцы часто используют ее в быту, даже не зная, как перевести устойчивое выражение. О правильных аналогах – читайте в материале.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сказать на украинском "будь он неладен"
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.