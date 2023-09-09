Как сказать на украинском 'пустить пыль в глаза': лучшие заменители

Часто украинцы, даже перейдя на родной язык, используют заученные русские фразеологизмы. Причина проста – мы просто не знаем украинских аналогов. Никогда не поздно пополнять свой словарный запас новыми словами и выражениями, тем более что согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считали ранее.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своих онлайн-уроках призывает украинцев заботиться о чистоте родного языка. Недавно он рассказал, как правильно сказать по-украински "пустить пыль в глаза".

"Пускать пыль в глаза" – значит ввести кого-нибудь в заблуждение. Или это выражение используют для обозначения действий или слов человека, который через обман заставляет думать о себе лучше.

Можно говорить просто "вводити в оману", но лучше использовать следующие варианты:

"напускати туману";

"замилювати очі".

К примеру:

"Степан, сидячи за шинквасом, говорив і говорив до люду, напускаючи туману".

"Олена вміла замилювати Іванкові очі, тож швидко отримала бажане".

Также в русском языке известна поговорка: "поспешишь – людей насмешишь". Украинцы часто используют ее в быту, даже не зная, как перевести устойчивое выражение. О правильных аналогах – читайте в материале.

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