Как сделать обычную сковороду антипригарной: старый бабушкин секрет

Слишком длительная эксплуатация сковороды может привести к тому, что даже антипригарное покрытие со временем утратит свою функцию. Продукты начнут пригорать, что, конечно, повлияет на качество и вкус блюд.

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Не всегда есть возможность приобрести новую сковороду, учитывая, как за последний год выросли цены. Поэтому OBOZREVATEL разбирался, можно ли восстановить антипригарное покрытие, используя дешевые подручные средства.

Если у вас есть старые сковородки, с годами потерявшие антипригарные свойства, попробуйте простой лайфхак. Этот способ, кстати, был очень популярен у наших бабушек, ведь в советские времена тотального дефицита возникали трудности даже с приобретением кухонных принадлежностей.

На горячую сковороду следует насыпать стакан каменной соли. В течение примерно двадцати минут оставьте соль на сковороде. Не забывайте время от времени помешивать лопаткой.

После этого тщательно промойте сковороду мягкой стороной губки или тканевой тряпкой. Моющее средство использовать не нужно.

Несколько минут просушите сковороду на небольшом огне и смажьте парой капель растительного масла. Повторите процедуру через 3-5 минут. Затем протрите сковороду досуха и можете использовать ее для жарки.

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