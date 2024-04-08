Как сделать эффектный макияж 'смоки айз' весной и летом: советы

Весна и лето – время для легких, свежих образов. Однако это не значит, что нужно отказываться от такого эффектного макияжа, как "смоки айз".

Благодаря правильному подбору цветов и текстур можно создать дымчатый макияж, который будет уместен даже в самый жаркий день. О том, как это сделать, рассказало издание Glam.

Жара и влага бросают вызов даже самому стойкому макияжу. К счастью, есть несколько способов создать дымчатый "смоки айз", который будет выглядеть хорошо даже весной и летом. Если вы используете более яркие цвета и легкую технику нанесения, то можете быть уверены, что ваш макияж никуда не поплывет.

Белый "смоки айз"

Белая графическая подводка и тени всегда являются интересной альтернативой черным средствам. Использование белого цвета – уникальный способ обновить традиционный "смоки айз".

Белый макияж привлечет внимание к вашим большим красивым ресницам и бровям. Если у вас нет ярких белых теней, вы можете использовать грязно-белые или перламутровые для подобного результата.

Блестки

Если вы используете блестки для достижения дымчатого эффекта, то ни один весенний дождь или летняя жара не смогут испортить ваш образ.

Для начала нанесите на веки тонкий слой праймера или корректора, а основание создайте пастельными тенями. Затем с помощью угловой кисточки нанесите глубокий контрастный цвет, например коричневый на наружный уголок глаза. В то же время на внутренние уголки и верхние веки добавьте блестки и мерцания.

Желтые тени

Эксперты отмечают, что в этом летнем сезоне желтый цвет будет пользоваться большой популярностью. Вы можете начать делать обычный "смоки айз", но используя вместо черного цвета оттенки желтого.

Завершите образ небольшой черной стрелкой.

Сонный глаз

Если вы активный пользователь соцсетей, то должны знать, что сонные и уставшие глаза в моде. Вместо того чтобы скрывать свои темные круги под глазами, подчеркните их с помощью теней для век. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что ваш макияж от влаги перебился на нижнее веко.

После нанесения тонкого слоя праймера для век просто очертите нижнюю линию ресниц карандашом для глаз. Далее слегка размажьте ее маленькой пушистой кисточкой и нанесите немного теней, чтобы закрепить результат.

Для этого способа можно использовать любые цвета и даже блестки.

Мерцающие темно-коричневые тени

Мерцающие темно-коричневые тени для век гораздо более устойчивы и менее прихотливы, чем обычные матовые, которые обычно используют для "смоки айз".

Металлические тени очень легко сочетаются с другими продуктами. Кроме того, они могут помочь скрыть жирный блеск благодаря своим светоотражающим свойствам.

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