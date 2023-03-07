Как сделать, чтобы ваш багаж пришел первым на выходе из самолета: хитрые трюки

Для многих путешествующих на самолете самым неприятным моментом является время ожидания багажа. Мечты быстро прихватитьсвой чемодан и выйти из аэропорта разбиваются о бесконечно-долгую знаменитую багажную карусель, которая, кажется, вывозит сумки всех пассажиров, кроме вашей.

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Чтобы ваш чемодан прибыл на конвейер первым следует следовать советам специалиста в этой области. Издание Sante Plus собрало самые действенные лайфхаки.

Как быстро получить багаж в аэропорту

Ритуал авиапутешествий включает множество нюансов, касающихся багажа. Вы должны убедиться, что чемоданы не превышают разрешенного веса, проверить список запрещенных предметов, прибыть в аэропорт за несколько часов до вылета, чтобы выполнить все шаги до посадки... А потом, наконец прибыв в пункт назначения, можно очень долго ожидать свою дорожную сумку .

Прежде всего, бортпроводники советуют не спешить с регистрацией. Вопреки распространенному мнению, регистрируясь среди первых пассажиров в списке, вы можете получить свой чемодан последним. Если ваш чемодан прибудет в багажный отсек с последней тележкой, он будет одной из первых единиц багажа на конвейере. Звучит вполне логично.

Еще один совет, который следует принять во внимание: отметка "хрупкое", которую часто прикрепляют к определенному багажу. Она пригодится, чтобы сэкономить время по прибытии. К этим чемоданам относятся гораздо бережнее. Кроме того, работники аэропорта кладут его в багажный отсек последними. Не стесняйтесь попросить эту наклейку на стойке регистрации, и ваш чемодан будут выгружать в категории первоочередных.

Чемодан какого размера можно брать в самолет

Ограничения отличаются в зависимости от авиакомпании. Как правило, позволяют брать чемодан весом 20-23 кг в багажном отсеке с максимальным размером 158 см (высота + длина + ширина).

Авиаперевозчики допускают перевозку тяжеловесного или габаритного багажа за дополнительную плату.

Что запрещено перевозить в ручной и зарегистрированной клади

Запрещено брать в самолет алкогольные напитки крепостью более 140 градусов. То есть любой напиток, содержащий более 70% алкоголя, не может быть зарегистрирован или принят в вашу ручную кладь.

Легковоспламеняющиеся предметы также под запретом. Это, в частности, горючее, аэрозоли (за исключением ограниченного количества предметов личной гигиены объемом 100 мл или менее), бензин, воспламеняющиеся краски и другие подобные предметы.

Фейерверки, сигнальные ракеты, ручные гранаты, детонаторы, динамит или даже копии взрывчатых материалов, конечно, под запретом.

Химические вещества: хлор, отбеливатель, разлитые батареи, краска в баллончиках, удобрения, огнетушители считаются "опасными" и строго запрещены на коммерческих самолетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть несколько кодовых фраз, которыми пользуются члены экипажа авиалайнера, чтобы не огорчать пассажиров.

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