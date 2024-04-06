Как сделать, чтобы тюльпаны цвели дольше: хитрость, о которой знают не все

Тюльпаны – символы весны. Эти хрупкие и изящные цветы станут настоящим украшением сада. Единственный минус – непродолжительное цветение: буквально несколько недель – и лепестки опадают.

Эксперт Монти Дон рассказал, что есть эффективный лайфхак, который поможет продлить период цветения. Важно обратить внимание на режим полива.

Оптимальная влажность почвы

Полив тюльпанов – это, прежде всего, о минимализме. Когда садоводы высаживают луковицы осенью, они оказывают цветам услугу, просто забыв о них. Тюльпаны, высаженные в землю, нуждаются в незначительном количестве воды, а чрезмерная влага приводит к грибковым болезням и корневой гнили.

Хотя, если говорить о поливе тюльпанов в горшках, здесь ситуация несколько меняется. Растения в емкостях высыхают гораздо быстрее, чем растения в земле, и нуждаются в более частом поливе.

Что сделать для продолжительного цветения

Хотя садоводы могут полагать, что дождевой воды вполне достаточно для тюльпанов – на самом деле это не так.

Монти советует поливать цветы в горшках еженедельно. Следует убедиться, что цветы не стоят в воде, но все равно следить, чтобы в емкости был достаточный дренаж.

Если верхний слой почвы (приблизительно 2,5 см) сухой, можно немного увлажнить грядки. Достаточное количество воды будет иметь большое влияние на цветение.

"Правильный полив может продлить продолжительность цветения, но основное преимущество вы получите в следующем сезоне. Оптимальное увлажнение поможет листьям, которые, в свою очередь, имеют большое значение для развития луковиц", – подчеркнул Монти.

Ошибки в уходе за тюльпанами

После окончания периода цветения луковицы начинают наращивать силы и выпускать цветочные почки на следующий год. Это важнейшее время года, когда растения нуждаются в уходе и внимании.

Эксперт советует осторожно вытащить или срезать увядший бутон вместе с развивающимся за цветком семенным стручком, но оставить стебли и листья отмирать естественным путем.

Не поддавайтесь искушению удалять листья до того, как они пожелтеют или побуреют, поскольку луковицы нуждаются в листьях для качественного развития.

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