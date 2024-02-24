Как сделать, чтобы тюльпаны дольше оставались свежими: какую вазу выбрать

Нежные тюльпаны без сомнения являются самыми популярными мартовскими цветами, первыми предвестниками весны. И так хочется, чтобы изящный букет стоял в вазе как можно дольше, однако перепады температур и ненадлежащий уход часто приводят к плачевным последствиям.

Довольно неприятная ситуация случается, когда вы приносите домой красивый букет, ставите стебли в вазу, а уже через несколько часов цветы начинают ослабевать и клониться в стороны. Эксперты рассказали, как сделать, чтобы тюльпаны подольше оставались свежими.

Как ухаживать за тюльпанами в вазе

Важнейшим первым шагом является правильное кондиционирование. Извлеките тюльпаны из упаковки и ровно разложите на поверхности. Удалите все зеленые листья, которые будут ниже уровня воды в вазе – иначе это будет способствовать развитию бактерий и приведет к тому, что цветы будут быстрее увядать. Не отрывайте листья, а осторожно обрежьте их ножницами, чтобы избежать риска повреждения или ослабления стеблей от разрыва.

Срезанные тюльпаны будут без воды по крайней мере несколько часов, пока вы их привезете домой, и, естественно, будут испытывать жажду. Нужно отрезать концы стеблей, а затем дать цветам постоять в большой емкости, наполненной водой, по крайней мере четыре часа, чтобы они могли хорошо напиться.

Вы даже можете держать их завернутыми во время этого этапа, если хотите предоставить им дополнительную поддержку. Это все – часть процесса кондиционирования. Причина, по которой тюльпаны опускаются, заключается в том, что цветы имеют пустые стебли, и от недостатка воды они начинают клониться.

Выньте цветы из временной вазы и отрежьте по диагонали 1-1,5 см от каждого стебля. Это, опять же, способствует максимальному поглощению воды и позволит вашим тюльпанам стоять прямо.

Меняйте воду каждые два дня. Это предотвратит образование бактерий в воде и сохранит тюльпаны максимально свежими. Затем можно повторно срезать стебли.

Какую вазу выбрать

Для тюльпанов следует выбрать вазу с коническим или узким горлышком, чтобы полностью поддерживать стебли.

Хорошо вымойте вазу, используя средство для мытья посуды, и ополосните холодной водой, чтобы убедиться, что в ней не осталось грязи или бактерий от предварительного использования.

Тюльпаны фототрофны, то есть они будут продолжать тянуться в вазе к солнечному свету. Просто поставьте вазу у окна (но не под прямыми солнечными лучами) и поверните ее, чтобы побудить стебли, которые находятся ближе к свету, расти и выгибаться наружу.

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