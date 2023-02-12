Как сделать, чтобы свеча горела сутки: доступный лайфхак

Свеча – незаменимая вещь при отключении света. Но у нее есть один существенный недостаток – тонкая, которая дает больше света, горит недолго, а толстые свечи довольно тусклые. Впрочем, если знать, как изготовить самодельную свечу, которая будет гореть сутки, эту проблему можно легко решить.

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OBOZREVATEL рассказывает о способе изготовления такого устройства. Дорогие материалы или специальные навыки для этого не понадобятся. Подготовьте только:

обычную парафиновую свечу;

обычную восковую свечу;

соль;

рафинированное подсолнечное масло;

маленькую стеклянную или металлическую банку;

нож;

спички.

Возьмите восковую свечу и вставьте ее в банку. Ножом отрежьте ее так, чтобы длина свечи совпадала с высотой банки.

Достаньте обрезанную восковую свечу, подожгите парафиновую и накапайте ею на дно банки. Пока парафин не застыл, верните восковую свечу в банку и закрепите ее, чтобы она ровно стояла внутри.

Налейте в банку масло. Брать рафинированный продукт нужно потому, что он не будет давать посторонние запахи и дым во время горения. Сверху всыпьте щепотку соли, она впитает лишнюю влагу, чтобы свеча не трещала.

Теперь изделие можно поджигать. Он будет гореть много часов. Но не забывайте время от времени проветривать помещение, где вы держите свечу зажженной. Несмотря на то, что она изготовлена из натуральных материалов, постоянно дышать продуктами горения не очень полезно, и вам понадобится постоянный приток свежего воздуха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как продолжить горение обыкновенной свечи, изготовленной из разных типов материалов.

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