Как сделать, чтобы рыба хорошо клевала: простые советы рыбакам

Большинство людей любят ходить на рыбалку, чтобы отдохнуть в тишине и принести хороший улов домой. Но не всегда получается поймать хоть одну рыбку.

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Даже опытные рыбаки могут допускать ошибки во время этого процесса. Поэтому OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Место

Сначала необходимо выбрать правильное место. Для этого попробуйте несколько раз закинуть удочку, чтобы увидеть будет клевать или нет. Часто меняйте приманки и места, чтобы выбрать то, где больше рыбы.

Если вы хотите точно знать, на каком месте будет рыба, то нужно готовиться к этому пару дней. В одно и то же время суток бросайте в воду приманку. Можно это делать сразу на нескольких локациях и время от времени проверять их на поклевку. Но будьте осторожны и не перекормите рыбу.

Наживка

Из приманок растительного происхождения лучше подойдет горох, кукуруза и другие злаковые зерна, различные виды каш и тесто из нескольких видов зерен.

Если вам больше нравятся наживки животного происхождения, то можно использовать черви, опарыши, мотыли или куколки мух или других насекомых.

Летом лучше выбирать приманки растительного происхождения.

Погода

Рыба очень чувствительна к ухудшению погоды и начинает проявлять активность перед этим. То есть, когда снижается атмосферное давление перед изменением погоды, клев будет отличным.

Фазы Луны тоже влияют на качество рыбалки. Растущая Луна никак не влияет на рыбу, поэтому поклевка будет хорошей, а при спадающей Луне рыбалка может быть неудачной.

Летом лучше рыбачить с утра, потому что в обед становится жарко и рыба прячется на дно. Поэтому в таких случаях используйте лодку, чтобы добраться до более прохладных участков посреди водоема.

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