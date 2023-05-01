Как сделать, чтобы пионы цвели очень долго: поможет простая подкормка

Нежные, изящные и прекрасные пионы традиционно занимают одно из первых мест в рейтинге любимых цветов. Чтобы вырастить пышные пионы в саду, следует выбирать для них открытые солнечные места, защищенные от сквозняков.

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На заболоченной и влажной почве пионы будут расти болезненными и хилыми. Но главное – вовремя провести подкормку весной. Как сделать, чтобы пионы цвели очень долго – читайте в материале OBOZREVATEL.

Это не очень популярный лайфхак, но опытные садоводы говорят, что такое удобрение действительно эффективно. Пионы любят почву со слабокислым уровнем pH, поэтому достаточно подкормить их интересным удобрением, которое есть в холодильнике. Речь идет о любом кисломолочном продукте.

Эксперты советуют взять кефир. Перед подкормкой почву нужно обильно полить. В большую емкость наливаем 5 л воды и добавляем 1 л кефира. Тщательно размешиваем и вносим под куст пиона. Обещают, что эффект будет достаточно быстрым.

Это удобрение также подойдет для:

гортензий

рододендронов

люпинов.

Кстати, особенно опасной для пионов является серая гниль. Холодная, ветреная и влажная погода способствует появлению серого налета. Болезнь быстро распространяется и поражает практически весь куст: бутоны, стебли, листья. Серая гниль – тяжелая болезнь для цветов, растения могут полностью погибнуть. Чтобы предотвратить появление гнили кусты пиона следует обработать фунгицидами с содержанием меди. Как правильно вносить удобрения – читайте в материале.

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