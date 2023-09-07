Как сделать, чтобы орхидея цвела весь год: корейский способ

Требовательные орхидеи нуждаются в качественном уходе. Наименьшие сквозняки, ошибки при поливе, неправильное освещение или чрезмерная влажность воздуха приведут к потере цветоносов. И, несмотря на то что почки закладываются в орхидеях по несколько раз в год, цвести растение будет только при благоприятных условиях.

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Избыток и нехватка солнца отрицательно скажется на цветении, поэтому важно выбрать правильное место для растения. Если вы соблюдаете все правила в уходе за орхидеей, а она никак не цветет – попробуйте очень эффективную подкормку, которую подобрал OBOZREVATEL.

В чем состоит корейский метод выращивания орхидей

Этот лайфхак называют корейским методом выращивания орхидей. Простое удобрение поможет сделать так, чтобы цветы долго и пышно цвели. Нужно только приготовить экологическую натуральную смесь, стимулирующую рост и развитие растения.

Как приготовить удобрение

Необходимые ингредиенты:

скорлупа от двух яиц;

уксус;

вода.

Шаг 1. Растолчите в порошок скорлупу от двух яиц. Это необходимо для обеспечения растений кальцием, калием и фосфором.

Шаг 2. Добавьте одну чайную ложку уксуса и перемешайте.

Шаг 3. Залейте порошок небольшим количеством воды.

Шаг 4. Оставьте приготовленную смесь минимум на 30 минут, затем процедите через марлю.

Шаг 5. После того как раствор настоится, добавьте литр воды комнатной температуры. Удобрение готово.

Как подкармливать орхидеи

Удобрение можно использовать двумя способами:

Смочите в растворе ватный тампон и протрите им листья орхидеи. Повторять процедуру можно 1-2 раза в месяц. Поверхностная обработка сделает листья здоровыми, упругими и блестящими. Используйте удобрение для полива. Поставьте емкость с орхидеей в большую миску и обильно полейте цветок сверху. Пусть растение постоит так 20-30 минут, после чего извлеките горшок и подождите, пока стечет вода. Такой полив будет способствовать здоровому росту и пышному цветению.

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