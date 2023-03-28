Как сделать, чтобы не скрипел пол: простой лайфхак

В старых домах или квартирах со временем начинает скрипеть пол. Этот раздражающий звук может стать настолько резким, что мешает концентрации и станет причиной плохого сна.

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Есть радикальные методы избавления от скрипа – например, нужно демонтировать и заново устанавливать покрытие. OBOZREVATEL нашел интересный и простой лайфхак, который поможет быстро устранить эту проблему.

Почему скрипит пол

Есть ряд причин, по которым старый пол начинает скрипеть. Следует выделить следующие:

деформация конструкций полов

ухудшение состояния конструкции

недостаточная фиксация составных частей

деревянные доски могут с течением времени прогнить.

Простой и эффективный лайфхак

Эксперты советуют попытаться покрыть деревянное покрытие обычной детской присыпкой. Но недостаточно будет просто насыпать ее поверх пола. С помощью щетки следует "загнать" больше присыпки в существующие щели и отверстия.

Главная цель такого способа – заполнить все свободное пространство между досками. Как только конструкция хорошо зафиксируется, трение составных частей прекратится. Пол перестанет скрипеть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об основных советах, которые помогут эффективно очистить пол до блеска.

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