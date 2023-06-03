Как сделать, чтобы духи держались весь день: правила нанесения, о которых мало кто знает

Летняя жара – основной враг духов. Аромат даже самых дорогих брендов может быстро выветриться, так что окружающие будут чувствовать неприятный запах пота и несвежести.

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По словам экспертов, важно помнить об основных факторах, которые будут предотвращать выветривание: правильные места нанесения, достаточный уровень увлажнения и оптимальная концентрация. OBOZREVATEL разбирался, как сделать, чтобы духи держались весь день.

Правило 1. Увлажнение

Перед нанесением духов обязательно нанесите на кожу качественный увлажняющий крем, желательно не ароматизированный. Это первое и основное правило для предотвращения выветривания. Идеально использовать лосьон, подходящий по аромату к выбранному парфюму. Часто бренды выпускают линейки – парфюм, лосьон и дезодорант.

Правило 2. Точки пульса

Точки пульса – самые теплые места тела, ведь именно там кровь находится ближе всего к поверхности кожи. Специалисты рекомендуют распиливать аромат на:

запястья;

область за ушами;

шею;

за коленями (особенно актуально на летний сезон платьев и шорт);

за локтями.

Однако не переусердствуйте – выберите одно-два места для распыления и не наносите духи на каждую из вышеперечисленных точек.

Самая распространенная ошибка – потирание запястья после распыления. Так делать категорически нельзя. Это приведет к повреждению молекул в аромате и изменит его запах.

Правило 3. Волосы

Если вы хотите оставить на волосах приятный шлейф аромата, никогда не следует наносить духи непосредственно на локоны – спирт мгновенно высушит испортит их структуру. Есть специальные ароматические спреи для волос – их и следует приобрести. Или же нанесите духи на расческу, подождите, пока они высохнут и расчешите волосы.

Правило 4. Концентрация

Следует различать духи, парфюмерную воду, туалетную воду и спреи:

духи наиболее стойкие и шлейфовые, ведь содержат около 20-40% ароматического масла;

парфюмерная вода имеет в составе 10-20% ароматического масла;

туалетная вода содержит 10% ароматического масла;

спреи для тела имеют в составе всего 1-3% ароматического масла.

Казалось бы, выбор очевиден – наиболее концентрированные духи. Однако эксперты советуют для повседневного потребления выбирать именно парфюмированную воду.

Духи наносят точечно – пальцами на точки пульса, их не распыляют и не мажут ими волосы.

Парфюмированную и туалетную воду распыляют в воздухе, а затем проходят сквозь это облако – так молекулы равномерно распределятся по коже.

Обратите внимание на ингредиенты. Древесные и восточные нотки будут держаться на коже дольше, а быстрее всего будут выветриваться фруктовые.

Правило 5. Правильное время

Духи следует наносить сразу после принятия душа – влага зафиксирует запах. Не стоит распылять парфюм на одежду.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подобрать ваш персональный запах, смешивая несколько композиций. Эти правила облегчат жизнь, поскольку вам не придется покупать новые флаконы продукта.

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