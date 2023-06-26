Как сделать, чтобы духи держались очень долго: летний лайфхак

Найдя идеальный аромат, хочется, чтобы он держался на теле как можно дольше. Однако летом некоторые духи выветриваются очень быстро, не оставляя после себя ни намека на приятный шлейф.

Видео дня

Это даже не зависит от типа аромата: фруктово-цветочные, восточные парфюмы и даже мускусная ваниль летом быстрее теряют насыщенность. Как сделать, чтобы аромат духов держался весь день, рассказало издание Express.

Парфюмерная вода обычно держится на коже дольше, чем туалетная вода. Это объясняется более высокой концентрацией эфирных масел.

Специалисты по производству духов посоветовали интересный лайфхак. Они предложили положить флаконы в холодное место. По словам экспертов, вызвать изменение аромата могут множество факторов, но особенно беспощадна к духам жара. Поэтому не стоит хранить флаконы на полочках, куда могут попасть прямые солнечные лучи. Еще одна причина выветривания ароматов – чрезмерная влажность.

Летом можно положить флаконы в холодильник. Специалисты говорят, что низкие температуры не будут вредить жидкости, а наоборот, помогут лучше сохранить аромат.

Особенно эффективны низкие температуры для усиления свежих парфюмерных нот – цитрусовых, мяты и бергамота. В целом, духи советуют хранить в прохладном и сухом месте, например в ящике или в шкафу.

Есть еще один интересный лайфхак, который поможет сберечь аромат на коже. Совет очень простой – перед нанесением духов обработайте небольшой участок на коже увлажняющим кремом без запаха или даже вазелином. Густая консистенция зафиксирует аромат и поможет ему держаться весь день. Лучше всего наносить крем на точки пульса.

Еще одна хитрость состоит в том, чтобы добавить лосьоны для тела, соответствующие ароматам духов. Их можно приобрести в подарочных наборах или отдельно – они будут стоить меньше, чем парфюмированная вода.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подобрать ваш персональный запах, смешивая несколько композиций. Эти правила облегчат жизнь, поскольку вам не придется покупать новые флаконы.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.