Как сделать, чтобы дома всегда пахло свежестью: секрет корейцев

Приятный аромат придает дому особого уюта. Хочется, чтобы в комнатах всегда был запах свежести. Иногда даже дорогие распылители имеют слишком "химический" состав, а от перенасыщенных испарений начинает болеть голова.

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У корейцев свой особенный лайфхак. Сначала он может показаться немного странным, но хозяйки утверждают – рецепт и правда действенный. Кроме того, средство надолго избавит от пыли на поверхностях. OBOZREVATEL предлагает простую инструкцию.

Всё очень просто. Корейцы советуют взять кондиционер для волос. Выберите тот, который имеет нежный ненавязчивый запах.

В бутылочку с пульверизатором налейте чистую воду и добавьте кондиционер. Тщательно взболтайте. Подождите, пока кондиционер полностью растворится в воде и начинайте уборку.

Нанесите спрей на поверхности и протрите губкой, полотенцем или салфеткой. Можно обрабатывать не только мебель, но и поверхности бытовой техники, например микроволновки, стиральной машинки или холодильника.

Кондиционер для волос – это отличный антистатик. По наблюдениям, пыль будет меньше оседать на обработанных местах.

Раствор можно хранить не один месяц, так что можно приготовить сразу целую бутылочку.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как быстро наполнить дом приятным ароматом, который будет держаться неделю.

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