Как сделать, чтобы дома приятно пахло целую неделю: впечатляющий трюк

Приятный аромат всегда создает в доме атмосферу комфорта и уюта. Есть несколько способов, чтобы освежить дом, не тратя деньги на дорогие химические опрыскиватели.

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В сети TikTok пользовательница под ником @greekcookingeveryday поделилась своим главным советом, как быстро наполнить дом приятным ароматом, который будет держатся неделю. Этот вариант подойдет, если вам нужно срочно освежить помещение, не имея возможности купить дорогие средства.

В чистой раковине следует постирать тряпки из микрофибры средством для мытья посуды. Затем нужно вылить воду, немного подсушить тряпки, добавить ваш любимый смягчитель или ополаскиватель для стирки и тщательно перемешать.

После этого женщина советует повесить постиранные тряпки на включенный радиатор или батарею.

Эксперт говорит, что воздух в комнате будет иметь приятный аромат не меньше недели.

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