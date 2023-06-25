Как сделать ароматизированную воду для утюга: трюк, что вызовет восторг у всех хозяек

Глажку можно сделать еще эффективнее, а главное – приятнее благодаря ароматизированной воде. Это экологичное, простое и действенное решение для тех, кому не нравится интенсивный запах стиральных порошков.

Видео дня

Нужно просто смешать два ингредиента и налить в утюг. Детали рассказало издание Porady Interia.

Часто химические моющие средства и кондиционеры содержат сильнодействующие вещества, которые могут вызывать аллергию, сыпь и красные пятна на коже. Поэтому гораздо полезнее и безопаснее приготовить ароматизированную воду самостоятельно.

Приятный бонус – экономия: средство по себестоимости получится намного дешевле магазинных ароматизаторов. Лайфхак облегчит глажку и пропитает одежду приятным ароматом без ущерба для ткани.

Необходимые ингредиенты:

эфирное масло;

вода.

Способ приготовления

Шаг 1. В бутылку с пульверизатором налейте 250 мл воды.

Шаг 2. Добавьте несколько капель масла в зависимости от того, какую интенсивность аромата вы хотите получить. Оптимальная доза – 10 капель.

Шаг 3. Встряхните бутылку, чтобы ингредиенты хорошо перемешались. После этого вылейте содержимое бутылки в специальное отверстие в утюге.

Есть два способа использования ароматизированной воды. Это можно сделать с помощью функции отпаривания во время глажки. А можно просто побрызгать водой на одежду непосредственно перед глажкой.

Кстати, в сети можно встретить совет, будто газировка не только поможет отпарить вещи, но и прочистит утюг от извести внутри. Впрочем, эксперты утверждают, что это миф. Какую воду правильно брать, чтобы не навредить утюгу – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие средства помогут отчистить утюг.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.