Как самостоятельно утеплить балкон изнутри: простые советы на зиму

Именно с балкона в квартиру попадает много холодного воздуха, поэтому украинцам нужно уже думать, как решить эту проблему сейчас. Отопительный сезон еще не начался, а погода уже стала прохладной.

Пока не наступили сильные морозы, используйте это время, чтобы утеплить балкон. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут самостоятельно справиться с этим.

Для начала нужно подготовить балкон к утеплению. Уберите там и вынесите все вещи. Внимательно посмотрите, где есть щели, через которые попадает холодный воздух и используйте обычный герметик или монтажную пену, чтобы заполнить их.

Далее вам понадобятся прочные и влагостойкие материалы, обычно люди выбирают пенопласт или минеральную вату.

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Стены

Пенопласт или минеральная вата помогут избежать попадания холода в квартиру. Сначала закрепите материал на стены и установите обрешетку из древесных брусьев по всей плоскости. Это поможет сгладить неровности стены.

Стыки заполните монтажной пеной, а на верх конструкции уложите пароизоляционную пленку.

Пол

Для пола можно использовать пенофол или полиэтилен. Уложите на пол материал, который выбрали в два слоя, а на верх установите каркас из древесных брусьев. Деревянные материалы можно предварительно обработать специальными антисептиками, чтобы избежать появления плесени и процесса гниения.

Монтажной пеной заполните все стыки между стеной и брусьями. Излишки пены срежьте ножом. Затем уложите ламинат или линолеум. Чтобы пол был еще теплее, постелите сверху ковер.

Потолок

Каркас

Это первый способ, который можно использовать для утепления потолков. Нанесите антисептик на потолок, чтобы не было плесени. Из деревянных брусьев установите каркас. Заложите в него утеплитель, например, минеральную вату или пенопласт. На верх прикрепите вагонку или гипсокартон.

Без каркаса

Обработайте потолок грунтовкой. На лист пенопласта нанесите клей и приклейте его к потолку. Стыки обработайте пеной.

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