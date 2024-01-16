Как решить проблему с волосами в стоках ванны и душа: гениальный трюк

Чаще всего трубы в ванной "страдают" от чрезмерного количества волос. Забитые канализации образуют неприятный запах и способствуют медленному стеканию воды. Если вовремя не решить проблему, придется вызвать мастера или покупать новое оборудование.

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Но OBOZ.UA нашел гениальный трюк, который поможет избежать этого. Вам не нужно тратить деньги на агрессивные химические средства, которые могут негативно отразиться на здоровье и повредить поверхность.

Канцелярская резинка

Именно эта простая вещь обеспечит эффективный результат без усилий и затрат. Вам понадобится только одна канцелярская резинка. Аккуратно поместите ее на место слива в ванной и все, можете купаться, не волнуясь о канализации.

Гениальный лайфхак поможет избежать засорения труб не только волосами, но и другими примесями, поскольку все, кроме воды, застрянет на резинке. Вам нужно вытащить резинку после принятия душа и выбросить ее в помойку.

Главное не забывайте вовремя ставить полезную вещь, чтобы избежать негативных последствий.

Если все же канализация забилась, то не беспокойтесь, OBOZ.UA узнал, как с этим справиться с помощью натуральных ингредиентов.

Высыпьте чашку пищевой соды в трубу, залейте таким же количеством уксуса и оставьте на несколько минут, пока химическая реакция не закончится. Затем все тщательно промойте горячей водой, чтобы избавиться от мусора в канализации.

Если после первого раза ситуация не изменилась, повторите процедуру снова.

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