Как рекордно увеличить урожай смородины: чем подкормить кусты весной

После зимы большинство растений в саду нуждаются в качественной подкормке, которая обеспечит их питательными веществами и укрепит иммунитет. Поэтому чтобы получить богатый урожай смородины, ее необходимо хорошо подкормить весной.

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OBOZREVATEL узнал, какая подкормка обеспечит смородину всем необходимым для роста. А чтобы получить отличный урожай, опытные огородники советуют начать удобрять смородину ранней весной, как только сад окончательно освободится от снежного покрова.

Чем подкормить смородину весной?

Огородники рекомендуют использовать в качестве удобрения картофельную кожуру. Ее применение способствует увеличению размера и улучшению вкуса ягод, они становятся слаще. Также картофельная кожура улучшает иммунитет и устойчивость куста, поскольку она содержит большое количество полезных веществ, включая калий, витамин B, магний, натрий, глюкозу, аскорбиновую кислоту и небольшое количество фосфора.

Как использовать натуральное удобрение?

Картофельную кожуру разбрасывают под кустами смородины и присыпают слоем компоста или перетирают кожуру в порошок и посыпают им почву.

Огородники собирают картофельную шкурку в течение осени и зимы, частично весной. Затем ее сушат и перемалывают. Порошок для использования хранят в стеклянных банках в сухом месте.

На один кустарник идет примерно 1 л удобрения. Если почва сухая, то кусты обычно поливают, а после этого добавляют компост или перегной. Преимуществом порошкового удобрения является то, что растения способны быстрее усваивать питательные вещества. Чистый перегной требует больше времени для перегнивания, но имеет тот же эффект.

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