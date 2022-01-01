Как разные знаки зодиака отпразднуют начало года: гороскоп на 1-2 января

Для Скорпионов эти выходные станут переходом в новый этап жизни, а Девам придется поработать, и это будет необременительно. Тельцы отпразднуют активно и с огоньком, а Овны больше времени проведут наедине со своими мыслями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 1-2 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Для вас все замедляется, и вы больше времени проводите наедине со своими мыслями, так что будет хороший случай задуматься над философскими вещами, например, над тем, что действительно для вас важно, а без чего вы вполне можете прожить.

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Телец

Вам попадется веселая и дружная компания, благодаря которой ваши выходные пройдут весело, активно, с огоньком, может даже в прямом смысле этого слова, то есть вы будете праздновать вокруг костра, камина, печи или еще какого-нибудь теплого места.

Близнецы

Можете попасть на многолюдное празднование, даже если заранее ничего такого не планировали, собираясь тихо отсидеться в уголке. Но с энтузиазмом подхватите подобную инициативу и будете всегда в первых рядах.

Рак

Вам не сидится на месте, захочется чего-нибудь активного, смелого, даже ответственного настолько, что вы можете собрать вокруг себя группу таких же активных людей и устроить какие-нибудь общие мероприятия, которые были бы интересны всем.

Лев

Ну все, уже можно расслабляться и отдыхать, ведь вы все сделали для того, чтобы провести эти выходные спокойно, обеспечили полный комфорт и себе, и своим родным, поэтому теперь имеете полное право релаксировать - спать, читать, смотреть сериалы или даже философствовать.

Дева

Даже если вам придется сейчас поработать, вы это воспринимаете не как обременительную обязанность, а как радостное событие, ведь у вас появляется отличная возможность лишний раз заявить о себе, а возможно, вы захотите как-то разнообразить свой отдых.

Весы

Будьте в эти волшебные дни как дети – радуйтесь и празднуйте, загадывайте желания и верьте в чудеса, можете даже проявить творчество и устроить для себя и своих родных что-нибудь сказочное и фантастическое, чтобы и настроение поднять, и праздники хорошо запомнились.

Скорпион

Для вас эти выходные действительно станут водоразделом и переходом, ведь вы сейчас завершаете важный этап вашей жизни и трансформируете его в нечто совсем другое. Конечно, это будет хорошим поводом отпраздновать и завершение старого и начало нового. И года, и жизни.

Стрелец

Выходные пройдут как одно мгновение, ибо это будет сплошной праздничный фейерверк, за которым вы не замечаете времени и не видите всего происходящего вокруг. Да и планов у вас будет немало, так что вы едва успеваете ловить кайф и осознавать, что с вами происходит.

Козерог

Вам кажется, что вы приносите себя в жертву. То ли обстоятельствам, то ли родным и любимым, или детям, вы крутитесь как белка в колесе, стараясь всем угодить, а вот о себе вы как-то и забыли. А на днях можете вспомнить и даже дать себе немного покоя и любви.

Водолей

Лучше всего, когда эти дни вы будете отдыхать максимально спокойно, без лишних движений и дел, может даже без лишнего общения, просто ложитесь на диван и лежите там, пока не нужно будет срочно куда-то выходить.

Рыбы

Выходные пройдут в праздничной и дружеской атмосфере, вам будет тепло и уютно в кругу близких людей, с которыми вы связаны не только родственными связями, но и общим прошлым и определенные общие цели. И о них вы будете говорить очень много.

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